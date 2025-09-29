    
29.09.2025  19:52   Дмитро Колонєй

Ви виховуєте майбутнє Харкова й України - Ігор Терехов

У двох районах Харкова відбулися урочисті заходи з нагоди прийдешнього Дня вчителя.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Слобідському та Основ’янському районах пройшли урочисті заходи з нагоди Дня вчителя. 
 
У вітальному слові до педагогів мер Харкова Ігор Терехов подякував їм за відданість своїй професії навіть у складних умовах війни, коли заняття проходять у метро, укриттях або онлайн. Він підкреслив, що саме вчителі формують майбутнє міста та країни.
 
 
 
 
 
«Я дуже вдячний вам за те, що ви, попри щоденну небезпеку, продовжуєте навчати дітей. Так, це непросто: постійні тривоги, обстріли, але завдяки вам діти мають змогу отримувати знання. Ви робите одну, найважливішу, справу - виховуєте майбутнє Харкова й України. Я вірю, що вже наступного року ми відзначатимемо цей день у мирному Харкові, у великій залі, без вибухів і тривог. Бажаю вам миру, щастя та гарних емоцій!» - сказав Ігор Терехов.
 
 
 
 
Мер вручив кращим освітянам почесні грамоти Харківської міської ради, виконавчого комітету та Подяки міського голови.
 
