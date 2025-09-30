30.09.2025 08:30 Рита Парфенова

На Харківщині за добу відбито сім ворожих штурмів

Протягом минулої доби українські оборонці відбили кілька спроб ворога просунутися у Харківській області.

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках зафіксовано сім спроб прориву лінії оборони. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки, які наші оборонці відбили в районах Радьківки, Степової Новоселівки та у напрямку Куп’янська.

