На Харківщині за добу відбито сім ворожих штурмів

Протягом минулої доби українські оборонці відбили кілька спроб ворога просунутися у Харківській області.
На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках зафіксовано сім спроб прориву лінії оборони. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку відбулося три атаки, які наші оборонці відбили в районах Радьківки, Степової Новоселівки та у напрямку Куп’янська.
