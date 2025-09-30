    
30.09.2025  08:15   Рита Парфенова

На Харківщині – три десятка пожеж в екосистемах

Протягом доби рятувальники Харківщини здійснили понад пів сотні виїздів. Більшість викликів стосувалася пожеж у природних екосистемах.

пожежа в екосистемах

Як повідомляє РЕДПОСТ, впродовж доби з 29 на 30 вересня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 51 оперативний виїзд. З них 44 – для ліквідації пожеж, а ще 7 – для надання допомоги населенню.

Найбільше займання сталося у природних екосистемах – зафіксовано 29 пожеж на площі понад 26 гектарів. Наразі триває гасіння чотирьох лісових пожеж на території Ізюмського району.

Піротехнічні підрозділи за добу вилучили та знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.

У Чугуївському районі, в селі Слобожанське, уламкове поранення отримав хлопець 2009 року народження, попередньо від патрона. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські сапери знищили сотні вибухонебезпечних предметів.
