30.09.2025 08:15 Рита Парфенова

На Харківщині – три десятка пожеж в екосистемах

Протягом доби рятувальники Харківщини здійснили понад пів сотні виїздів. Більшість викликів стосувалася пожеж у природних екосистемах.

Як повідомляє РЕДПОСТ, впродовж доби з 29 на 30 вересня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 51 оперативний виїзд. З них 44 – для ліквідації пожеж, а ще 7 – для надання допомоги населенню.

Найбільше займання сталося у природних екосистемах – зафіксовано 29 пожеж на площі понад 26 гектарів. Наразі триває гасіння чотирьох лісових пожеж на території Ізюмського району.

Піротехнічні підрозділи за добу вилучили та знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.

У Чугуївському районі, в селі Слобожанське, уламкове поранення отримав хлопець 2009 року народження, попередньо від патрона. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

