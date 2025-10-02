Ремонт тепломереж заблокував рух на вулиці Літературній у Харкові

На ділянці від вул. Данилевського до вул. Культури заборонено рух транспорту. Об’їхати закриту частину дороги можна суміжними вулицями.
Рух транспорту на вул. Літературній, на ділянці від вул. Данилевського до вул. Культури, заборонений до 20:00 15 листопада, передає РЕДПОСТ.
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язані з продовженням термінів виконання робіт з реконструкції теплових мереж.
Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Данилевського, Культури, проспектом Науки та іншими суміжними дорогами, щоб уникнути заторів і забезпечити безпечний проїзд.
Комунальні служби закликають водіїв планувати маршрути заздалегідь та дотримуватися тимчасових обмежень.
