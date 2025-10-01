    
01.10.2025  15:00   Віталій Хіневич

У Харкові відновлено світло після нічної ворожої атаки

Внаслідок ворожого обстрілу Харкова керованими авіабомбами було пошкоджено лінію електропередачі у Салтівському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Фахівці "Харківобленерго" оперативно здійснили комплекс відновлювальних робіт, і станом на зараз електропостачання на Салтівці повністю відновлено.
 
"Працюємо цілодобово. Наша головна мета – щоб харків'яни якнайшвидше отримували світло після ворожих обстрілів", – зазначив начальник Салтівського району електричних мереж Євген Бутков.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники продовжують усувати наслідки обстрілів Харкова.
 
Тэги:  жкг, харків
