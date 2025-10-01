    
01.10.2025  15:22   Дмитро Колонєй

Вбитому окупантами на Харківщині письменнику Володимиру Вакуленку присвоєно звання Герой України, а російського карателя судитимуть

На Харківщині затвердили та направили до суду черговий обвинувальний акт щодо ще одного загарбника, причетного до вбивства українця.


Як повідомляє РЕДПОСТ, 1 жовтня 2025 року  дитячому письменнику Володимиру Вакуленку, якого вбили російські військові під час окупації Ізюмщини навесні 2022 року, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.
 
Також прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили й направили до суду  обвинувальний акт щодо ще одного окупанта, причетного до вбивства українця. 
 
Четвертий обвинувачений — уродженець Луганська, військовослужбовець взводу 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку так званої «ЛНР» 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу окупаційних сил країнми-агресорки, з позивним «Кірʼян».
 
У березні 2022 року він разом з іншими військовими цього підрозділу прибув до села Капитолівка Ізюмського району, увірвався в будинок українського письменника Володимира Вакуленка, викрав його та вивіз в невідомому напрямку. Потерпілого утримували в нелюдських умовах, катували, а згодом — розстріляли.
 
 
За результатами експертизи, причиною смерті Володимира Вакуленка стали вогнепальні поранення. З його тіла експерти вилучили дві кулі від пістолета Макарова. У нього були зламані пальці на руці.
 
На цьому звірства окупантів не завершилися. Їм інкримінують також убивство ще трьох цивільних чоловіків — колишнього учасника АТО і двох місцевих мешканців 50 та 75 років, яких загарбники затримали в лісі, коли ті збирали шишки, щоб розпалити самовар і заварити чай.
 
Погрожуючи зброєю, бойовики захопили їх та відвезли до льоху, де впродовж тижня утримували, катували й знущалися. Згодом, 50-річного чоловіка забили до смерті у лісосмузі, а 75-річного застрелили.
 
Усі ці дії відбувалися за умов, коли окупанти достеменно знали, що йдеться про цивільних осіб, які не брали участі в бойових діях і, відповідно, перебували під захистом міжнародного гуманітарного права.
 
Ці карателі також причетні до вбивства 58-річного місцевого мешканця, який раніше проходив військову службу під час проведення АТО (ООС) на території Луганської та Донецької областей. Його разом з іншими тримали у льоху, піддавали тортурам та розстріляли кількома пострілами у голову.
 
Дивом вдалося врятуватися від загибелі від рук окупантів 56-річному чоловіку. Протягом тижня до нього застосовували фізичне насилля, але потім відпустили. 
 
Обвинувачений перебуває у розшуку.
 
В ході досудового розслідування, яке завершене, поліцейські зібрали безперечні докази причетності до цих злочинів командира роти, його заступника, командира взводу та кулеметника до воєнних злочинів на території села Капитолівка. Всі вони уродженці Луганської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори спільно зі слідчими поліції встановили третього співучасника вбивства Володимира Вакуленка та ще трьох людей.

 

