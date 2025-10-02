    
Главная Новини Харкова Армія Ворог намагався прорвати оборону семи селищ Харківщини
02.10.2025  16:57   Дмитро Колонєй

Ворог намагався прорвати оборону семи селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 2 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Прорвати оборону семи селищ області намагалися загарбники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • На Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти штурмували позиції ЗСУ біля Вовчанська та Куп’янська.

 

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 