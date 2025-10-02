Ворог намагався прорвати оборону семи селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 2 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти штурмували позиції ЗСУ біля Вовчанська та Куп’янська.
Сьогодні варто приділяти увагу емоціям і спілкуванню з близькими. Нові знайомства та контакти принесуть цікаві можливості.
У Харкові цього дня сонце рідко з’являтиметься з-за хмар. Вранці дощитиме.
2 жовтня, у день народження основоположника філософії та стратегії ненасильства Махатми Ганді, відзначається День ненасильства.
