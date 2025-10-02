02.10.2025 16:57 Дмитро Колонєй

Ворог намагався прорвати оборону семи селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 2 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти штурмували позиції ЗСУ біля Вовчанська та Куп’янська.