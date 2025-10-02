02.10.2025 16:15 Віталій Хіневич

У Харкові з ножем напали на чоловіка через паркування

Інцидент стався в одному із закладів громадського харчування в Основянском районе.

До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зайшов до приміщення кафе та завдав відвідувачу кілька ударів ножем у живіт, після чого втік. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За попередньою інформацією, конфлікт між чоловіками виник через неправильне паркування автомобіля потерпілого.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особу нападника. Ним виявився 52-річний мешканець Харкова. За висновком експертів, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру.

