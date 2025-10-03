03.10.2025 07:30 Рита Парфенова

3 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 3 жовтня у багатьох країнах проводяться заходи у рамках Всесвітнього дня тверезості та боротьби з алкоголізмом.

Вважається, що 3 жовтня було обрано як дату проведення Дня тверезості на згадку про Джона Фінча – громадського діяча США кінця 19 століття, який боровся з пияцтвом. Все своє життя ця людина присвятила освіті населення штату, в якому жила, проводячи лекції та семінари на тему шкоди алкоголю та боротьби з алкоголізмом.



День тверезості не належить до офіційних, оскільки не має подібного статусу і не була заснована жодною з міжнародних організацій. Тим не менш, медики та соціальні працівники по всьому світу б'ють на сполох і закликають людство звернути увагу на проблему алкоголізації та її наслідки.



За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 2,5 мільйона смертей у всьому світі щорічно пов'язані зі зловживанням алкоголем.

* * *

Щорічно 3 жовтня у світі відзначають День грибника. Це неофіційне свято для любителів тихого полювання. У кулінарії гриби легко замінюють м’ясні страви, а невелика кількість білих грибів може урізноманітнити смак звичних каш і супів. Цікаво, що гриби дуже схожі на людей: вони так само, як і ми, поглинають кисень і виробляють вуглекислий газ. При цьому вчені стверджують, що спори грибів можуть вижити у вакуумі та радіації космосу.

Щорічно 3 жовтня у світі відзначають День грибника. Це неофіційне свято для любителів тихого полювання. У кулінарії гриби легко замінюють м’ясні страви, а невелика кількість білих грибів може урізноманітнити смак звичних каш і супів. Цікаво, що гриби дуже схожі на людей: вони так само, як і ми, поглинають кисень і виробляють вуглекислий газ. При цьому вчені стверджують, що спори грибів можуть вижити у вакуумі та радіації космосу.

* * *

Кожної першої п'ятниці жовтня відзначається міжнародне свято посмішок. Цим святом ми завдячуємо американському художнику Харві Беллу, який намалював усміхнену жовту пику для візитної картки однієї страхової компанії. Незабаром смайлик почав з'являтися на футболках, бейсболках, конвертах, листівках, сірникових коробках. Навіть поштове відомство США випустило марку із цим символом. А 1 жовтня 1999 року (який випав якраз на п'ятницю) з ініціативи самого художника вперше відсвяткували Всесвітній день посмішки.

Церковне та народне свято, традиції й заборони

У церковному календарі 3 жовтня вшановують пам’ять двох святих із однаковим іменем Денис — єпископа Афінського, що був членом ареопагу та проповідував християнську істину, і ченця Києво-Печерської лаври. У народі цей день отримав назву Діонісій Мудрий і вважався непростим через особливі прикмети та повір’я.



Наші предки вірили, що саме 3 жовтня на землю спускається нечисть, яка приносить хвороби. Осінні спалахи застуд і лихоманок пояснювали діями кумох — злих духів. Захворіти цього дня вважалося поганим знаком: людина довго одужувала і могла втратити сили. Щоб не наразитися на небезпеку, уникали людних місць, густих лісів і покинутих територій.



Водночас цей день був сприятливим для чаклунів і знахарів: вважалося, що їхні змови та обряди мають особливу силу. Тому звичайні люди намагалися уникати сварок і не наживати ворогів, аби не стати мішенню для пристріту.



Серед корисних традицій цього дня виділяли споживання меду та продуктів бджільництва, які вважалися захисними й лікувальними. Також існували певні заборони: не планували подорожей, не займалися важливими справами поспіхом, не викидали харчових залишків — краще віддати їх птахам. Окремо застерігали від піднімання речей із землі — це тлумачили як прикмету до нещастя.



Щоб уберегтися від хвороб 3 жовтня, рекомендували вдягатися за погодою, уникати переохолодження й обмежити перебування в місцях скупчення людей.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Також цього дня

У 1533 жителі села Віттенберг (Німеччина) продали все майно у зв'язку з передбаченням проповідником Штифелем кінця світу.



1625 – згідно з класикою, було призначено бал, на якому королева Ганна мала з'явитися з підвісками, подарованими їй королем. Врятувати честь королеви від підступів кардинала-інтригану були покликані відважні мушкетери.



1812 – у селищі Микита під Ялтою було закладено Нікітський ботанічний сад.



1886 – у Харкові народилася Варвара Каринська, художниця по костюмах, автор сценічних костюмів для кіно та балету, її робота вплинула на сучасний вид балетної пачки.



1900 – народився Томас Вулф, американський письменник («Озирнися на дім свій, ангел», «Про час і річку», «Павутина і скеля», «Додому повернення немає»).



1906 - SOS (... _ ...) затверджується міжнародним сигналом лиха, замінивши позивний CQD. Попри поширене переконання, SOS не є абревіатурою. Це просто випадково обрана послідовність, зручна для запам'ятовування і легко розпізнається на слух. Фрази, які часто пов'язують із цим сигналом, такі як Save Our Ship (рятуйте наш корабель), або Save Our Souls, Save Our Spirits (рятуйте наші душі), або Swim Or Sink (пливіть або потонемо) ), або навіть "Stop Other Signals" (припиніть інші сигнали) з'явилися вже після прийняття сигналу.



1911 – народилася Ванга (справжнє ім'я Вангелія Пандева-Гуштерова, за іншими джерелами народилася 31 січня), болгарська народна цілителька, яка ясновидить.



1917 – у Чигирині розпочався Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затвердили статут організації та обрали її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським.



1925 – на вулиці Римарській, 21 у Харкові відкрили державний театр опери та балету – перший український стаціонарний оперний театр. Спочатку театр мав назву Українська державна Столична Опера. З 1931 року він став Харківським театром опери та балету, у 1934 році отримав статус академічного, з того ж часу широко відомий під абревіатурою ХАТОБ. 1944 року театру було присвоєно ім'я М. Лисенка, у 1991 році переселився до новозбудованої будівлі на Сумській, 25, а у 2010-му він отримав статус національного, додавши до абревіатури ще одну літеру – ХНАТОБ.



1932 - англійська газета "Таймс" постала перед читачами в новому вигляді. З ініціативи консультанта газети Стенлі Морісона було розроблено однойменний шрифт «Times New Roman», який відомий практично кожному користувачеві персональних комп'ютерів.



1945 – створено Всесвітню федерацію профспілок.



1945 – у віці 10 років Елвіс Преслі взяв участь у конкурсі юних талантів та завоював другий приз. За пісеньку «Стара овечка» він отримав 5 доларів.



1956 – у Нью-Йорку продемонстровано перший у світі атомний годинник для комерційного продажу – «Atomichron».



1962 – народився Сергій Кузьмінський (пом. 2009), український музикант, діджей, лідер гурту «Брати Гадюкіни».



1964 – народився Клайв Оуен, англійський актор («Король Артур», «Близькість», «Місто гріхів», «Професіонал»).



1969 – народилася Гвен Стефані, модельєр, актриса, солістка "No Doubt".



1973 – народилася Нів Кемпбелл, канадська кіноактриса («Крік 1-4»).



1976 – народився Шонн Вільям Скотт, американський актор («Американський пиріг 1-3», «Джей і Мовчазний Боб завдають удару у відповідь», «Пункт призначення»).



1990 - об'єдналися Федеративна Республіка Німеччина та Німецька Демократична Республіка, яка перестала існувати як суверенну державу. Відзначається як День німецької єдності.



1995 - на телеканалі TV Tokyo відбулася прем'єра культового аніме-серіалу "Євангеліон".



2003 – жителі Тибету провели свій конкурс краси: на нього наважилася з'явитися лише 1 дівчина (організатори отримали 10 заявок від претенденток, але у підсумку на участь у конкурсі наважилася лише одна з них – 20-річна Церінг К'ї). К'ї отримала титул «Міс Тибет» та приз $2.000.



2013 – Україна стала асоційованим членом CERN (Європейська асоціація ядерних досліджень).

Іменини відзначають

Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Ян.