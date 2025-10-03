03.10.2025 08:20

Ігор Терехов провів прийом громадян: які питання порушували харків’яни

Міський голова Ігор Терехов 2 жовтня провів особистий прийом громадян у Київському районі.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Загалом мер розглянув 14 звернень від харків’ян, серед яких були військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та мешканці, чиї будинки зазнали руйнувань внаслідок обстрілів.

Вони порушували питання відновлення житла, заміни пошкоджених вікон і фасадів, поліпшення системи опалення, а також отримання необхідних соціальних послуг і матеріальної допомоги.

Після прийому Ігор Терехов зазначив, що значна частина проблем стосувалася житлово-комунального господарства, зокрема будинків, які не підлягають відбудові. За його словами, в таких випадках міська влада надає людям детальні роз’яснення, де і як отримати сертифікати на нове житло.

«Ми відновили особисті прийоми, і це дуже важливо. Люди мають можливість безпосередньо ставити свої питання та отримувати відповіді. Ми будемо продовжувати цю практику, щоб оперативно надавати допомогу», - підкреслив міський голова.

