03.10.2025  08:20   

Ігор Терехов провів прийом громадян: які питання порушували харків’яни

Міський голова Ігор Терехов 2 жовтня провів особистий прийом громадян у Київському районі.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Загалом мер розглянув 14 звернень від харків’ян, серед яких були військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та мешканці, чиї будинки зазнали руйнувань внаслідок обстрілів.
 
Вони порушували питання відновлення житла, заміни пошкоджених вікон і фасадів, поліпшення системи опалення, а також отримання необхідних соціальних послуг і матеріальної допомоги.
 
Після прийому Ігор Терехов зазначив, що значна частина проблем стосувалася житлово-комунального господарства, зокрема будинків, які не підлягають відбудові. За його словами, в таких випадках міська влада надає людям детальні роз’яснення, де і як отримати сертифікати на нове житло.
 
«Ми відновили особисті прийоми, і це дуже важливо. Люди мають можливість безпосередньо ставити свої питання та отримувати відповіді. Ми будемо продовжувати цю практику, щоб оперативно надавати допомогу», - підкреслив міський голова.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов привітав педагогів Холодногірського та Новобаварського районів з Днем працівників освіти України.
