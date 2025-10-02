    
Главная Фото Освіта Бажаю, щоб наступного року ми зустрілися вже в мирному Харкові - Ігор Терехов
02.10.2025  20:00   Дмитро Колонєй

Бажаю, щоб наступного року ми зустрілися вже в мирному Харкові - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав педагогів Холодногірського та Новобаварського районів з Днем працівників освіти України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час урочистого заходу мер Харкова Ігор Терехов подякував учителям, вихователям, викладачам за турботу про дітей, щоденну працю в умовах воєнного часу та незламність духу, якою вони надихають маленьких харків’ян.
 
«Щиро дякую вам за відданість справі, за те, що навіть після безсонних ночей, після обстрілів і повітряних тривог ви знаходите сили приходити до дітей з усмішкою і дарувати їм знання, настрій і віру в краще. Так, сьогодні вам доводиться працювати у надзвичайно важких умовах. Тому я бажаю, щоб наступного року ми зустрілися вже в мирному Харкові», - зазначив мер.
 
Ігор Терехов вручив кращим педагогам Холодногірського та Новобаварського районів почесні грамоти Харківської міської ради, грамоти виконкому міськради та Подяки міського голови.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Фотогалерея

Тэги:  ігор терехов, привітання, харків, освітяни
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.10 Влада Ви формуєте покоління, від якого залежить завтрашній день України - Ігор Терехов 02.10 Влада Ігор Терехов: Бізнес потребує страхування воєнних ризиків 02.10 ЖКГ У Харкові міська влада контролює стан укриттів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 