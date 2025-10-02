02.10.2025 20:00 Дмитро Колонєй

Бажаю, щоб наступного року ми зустрілися вже в мирному Харкові - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав педагогів Холодногірського та Новобаварського районів з Днем працівників освіти України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , під час урочистого заходу мер Харкова Ігор Терехов подякував учителям, вихователям, викладачам за турботу про дітей, щоденну працю в умовах воєнного часу та незламність духу, якою вони надихають маленьких харків’ян.

«Щиро дякую вам за відданість справі, за те, що навіть після безсонних ночей, після обстрілів і повітряних тривог ви знаходите сили приходити до дітей з усмішкою і дарувати їм знання, настрій і віру в краще. Так, сьогодні вам доводиться працювати у надзвичайно важких умовах. Тому я бажаю, щоб наступного року ми зустрілися вже в мирному Харкові», - зазначив мер.

Ігор Терехов вручив кращим педагогам Холодногірського та Новобаварського районів почесні грамоти Харківської міської ради, грамоти виконкому міськради та Подяки міського голови.

