02.10.2025  19:22   Дмитро Колонєй

В Харкові на Салтівці зник молодий дезорієнтований парубок з Панютина

У Харкові розшукують 20-річного Павла Зуба.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, розшукується 20-річний мешканець села Панютине Лозівського району Харківської області Павло Зуб. Парубка у куртці-парці кольору хакі, чорні кофтці з капюшоном, темно-сірих джинсах з кишенями по боках та сітчастому зеленому взутті  в останній раз бачили 30 вересня 2025 року близько 11.30, коли він перебував у м. Харків в районі ст. м. «Студентська». З того часу молодий чоловік зник. 
 
  • Прикмети: зріст 172 см, середньої статури, коротке темно-русяве волосся, невелика щетина.
  • Особливі прикмети: косоокість правого ока.
  • Особливості поведінки. Дезорієнтований.
 
За наявності будь-якої інформації прохання телефонуйте за номерами:
  • +38-068-777-0-112 або
  • 102
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про пожежу у Харкові, у вогні якої загинула 64-річна жінка, а ще одну мешканку врятували.
 
пошук, зник чоловік, харків
В этот день 

 
 

