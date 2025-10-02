02.10.2025 19:22 Дмитро Колонєй
В Харкові на Салтівці зник молодий дезорієнтований парубок з Панютина
У Харкові розшукують 20-річного Павла Зуба.
20-річний мешканець села Панютине Лозівського району Харківської області Павло Зуб. Парубка у куртці-парці кольору хакі, чорні кофтці з капюшоном, темно-сірих джинсах з кишенями по боках та сітчастому зеленому взутті в останній раз бачили 30 вересня 2025 року близько 11.30, коли він перебував у м. Харків в районі ст. м. «Студентська». З того часу молодий чоловік зник.
Прикмети: зріст 172 см, середньої статури, коротке темно-русяве волосся, невелика щетина.
Особливі прикмети: косоокість правого ока.
Особливості поведінки. Дезорієнтований.
За наявності будь-якої інформації прохання телефонуйте за номерами:
+38-068-777-0-112 або
102
