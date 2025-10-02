02.10.2025 18:52
Рятувальники Харківщини загасили пожежі, спричинені дроновими атаками росіян
Окупанти завдали ударів по селищах Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 2 жовтня 2025 року російські війська завдали кілька ударів безпілотниками по населених пунктах Великобурлуцької громади Куп'янського району.
На околиці прикордонного села Малий Бурлук горіла суха трава на відкритій місцевості на площі 1,5 га.
У селі Лозове зафіксовані 2 влучання. Одне з них прийшлись на проїзну частину дороги, внаслідок чого на приватній території зайнявся сінник площею 70 м кв. Інше — у раніше зруйновану ворогом будівлю ферми, у якій зайнялись конструктивні елементи на площі 10 м кв. На щастя жертв та постраждалих немає.
Над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів працювали 18 співробітників та 4 одиниці техніки ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.
