02.10.2025  18:52   

Рятувальники Харківщини загасили пожежі, спричинені дроновими атаками росіян

Окупанти завдали ударів по селищах Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 2 жовтня 2025 року російські війська завдали кілька ударів безпілотниками по населених пунктах Великобурлуцької громади Куп'янського району.
 
  • На околиці прикордонного села Малий Бурлук горіла суха трава на відкритій місцевості на площі 1,5 га.
  • У селі Лозове зафіксовані 2 влучання. Одне з них прийшлись на проїзну частину дороги, внаслідок чого на приватній території зайнявся сінник площею 70 м кв. Інше — у раніше зруйновану ворогом будівлю ферми, у якій зайнялись конструктивні елементи на площі 10 м кв. На щастя жертв та постраждалих немає.
 
 
 
Над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів працювали 18 співробітників та 4 одиниці техніки ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про пожежу у Харкові, у вогні якої загинула 64-річна жінка, а ще одну мешканку врятували.
 
