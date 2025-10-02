    
02.10.2025  18:21   Дмитро Колонєй

Ви формуєте покоління, від якого залежить завтрашній день України - Ігор Терехов

У Харкові в національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди відбулися урочисті збори, присвячені Всесвітньому дню вчителя та Дню працівників освіти України.


Ви формуєте покоління, від якого залежить завтрашній день України - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, на урочистому у заході мер Харкова Ігор Терехов привітав освітян і наголосив на головній ролі вчителя у формуванні майбутнього міста й країни.
 
«Від того, яким буде вчитель, які знання та цінності він передасть дитині, залежить майбутнє України. Наше місто завжди було, є та буде освітнім центром. Я дуже радий, що нам вдалося зберегти цей університет у непростий час реформ. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям міської ради, області та колективу викладачів. Ви формуєте покоління, від якого залежить завтрашній день України. Я щиро дякую вам за вашу працю і хочу побажати, щоб наступного разу ми відзначали цей день уже в мирному Харкові, в мирній країні», - зазначив мер.
 
Відзначив кращих працівників національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Ігор Терехов вручив кращим працівникам університету почесні грамоти Харківської міської ради, виконавчого комітету міськради та Подяки міського голови.
 
