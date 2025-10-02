02.10.2025 18:21 Дмитро Колонєй

Ви формуєте покоління, від якого залежить завтрашній день України - Ігор Терехов

У Харкові в національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди відбулися урочисті збори, присвячені Всесвітньому дню вчителя та Дню працівників освіти України.



Як повідомляє РЕДПОСТ , на урочистому у заході мер Харкова Ігор Терехов привітав освітян і наголосив на головній ролі вчителя у формуванні майбутнього міста й країни.

«Від того, яким буде вчитель, які знання та цінності він передасть дитині, залежить майбутнє України. Наше місто завжди було, є та буде освітнім центром. Я дуже радий, що нам вдалося зберегти цей університет у непростий час реформ. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям міської ради, області та колективу викладачів. Ви формуєте покоління, від якого залежить завтрашній день України. Я щиро дякую вам за вашу працю і хочу побажати, щоб наступного разу ми відзначали цей день уже в мирному Харкові, в мирній країні», - зазначив мер.

Ігор Терехов вручив кращим працівникам університету почесні грамоти Харківської міської ради, виконавчого комітету міськради та Подяки міського голови.

