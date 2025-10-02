02.10.2025 20:32 Дмитро Колонєй

На Харківщині планують розширити примусову евакуацію сімей із дітьми

Оперативна ситуація по Харківщині на 2 жовтня 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині фронт залишається стабільним завдяки нашим військовим.

У Балаклії всі служби працюють на місці, щоб ліквідувати наслідки учорашнього ворожого ракетного удару.

На Куп’янському та Ізюмському напрямках триває евакуація. Планується розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку.

Куп’янськ перебуває під контролем українських військових.

У Харкові оголошено тендер і профінансовано перші 50 мільйонів гривень на реалізацію реалізації надважливого проєкту – будівництва нового онкоцентру в Харкові для жителів усієї області. Це рішення було ухвалене ще у 2019 році.

Йдеться про будівництво першої черги лікувально-діагностичного корпусу на понад 300 ліжок. Також передбачено зведення підземної лікарні-бомбосховища з операційними, діагностикою. Її площа – понад 3 тисячі квадратних метрів, і там одночасно зможуть перебувати 1100 людей.