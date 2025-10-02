На Харківщині планують розширити примусову евакуацію сімей із дітьми

Оперативна ситуація по Харківщині на 2 жовтня 2025 року від ХОВА.
Йдеться про будівництво першої черги лікувально-діагностичного корпусу на понад 300 ліжок. Також передбачено зведення підземної лікарні-бомбосховища з операційними, діагностикою. Її площа – понад 3 тисячі квадратних метрів, і там одночасно зможуть перебувати 1100 людей.
Сьогодні варто приділяти увагу емоціям і спілкуванню з близькими. Нові знайомства та контакти принесуть цікаві можливості.
У Харкові цього дня сонце рідко з’являтиметься з-за хмар. Вранці дощитиме.
2 жовтня, у день народження основоположника філософії та стратегії ненасильства Махатми Ганді, відзначається День ненасильства.
