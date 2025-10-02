    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині планують розширити примусову евакуацію сімей із дітьми
02.10.2025  20:32   Дмитро Колонєй

На Харківщині планують розширити примусову евакуацію сімей із дітьми

Оперативна ситуація по Харківщині на 2 жовтня 2025 року від ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині фронт залишається стабільним завдяки нашим військовим. 
 
  • У Балаклії всі служби працюють на місці, щоб ліквідувати наслідки учорашнього ворожого ракетного удару.
  • На Куп’янському та Ізюмському напрямках триває евакуація. Планується розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку.
  • Куп’янськ перебуває під контролем українських військових.
У Харкові  оголошено тендер і профінансовано перші 50 мільйонів гривень на реалізацію реалізації надважливого проєкту – будівництва нового онкоцентру в Харкові для жителів усієї області. Це рішення було ухвалене ще у 2019 році. 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Йдеться про будівництво першої черги лікувально-діагностичного корпусу на понад 300 ліжок. Також передбачено зведення підземної лікарні-бомбосховища з операційними, діагностикою. Її площа – понад 3 тисячі квадратних метрів, і там одночасно зможуть перебувати 1100 людей.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини загасили пожежі, спричинені дроновими атаками росіян.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків, евакуація
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.10 Армія З російського полону повернулися 205 українців 02.10 Армія Як БпЛА виявив ворожого штурмовика на Харківщині: хроніка операції підрозділу «Фенікс» (відео) 02.10 Надзвичайні події Ворог атакував Харківщину: поліція фіксує загиблих, поранених та руйнування
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 