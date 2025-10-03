Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 2 жовтня 2025 року.
Комментариев: 0
3 жовтня 2025 року сприятиме змінам і новим можливостям. День обіцяє несподівані зустрічі та ідеї, які можуть вплинути на майбутнє.
У Харкові протягом усього дня утримається хмарна погода. Опадів не прогнозується.
Щорічно 3 жовтня у багатьох країнах проводяться заходи у рамках Всесвітнього дня тверезості та боротьби з алкоголізмом.
влажность:
давление:
ветер: