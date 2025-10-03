03.10.2025 09:45 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків - 12

Золочів - 13

Богодухів - 11

Коломак - 13

Великий Бурлук - 14

Печеніги - 10

Слобожанське - 15

Куп’янськ - 12

Берестин - 12

Лозова - 11

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

