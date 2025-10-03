    
03.10.2025  19:54   Рита Парфенова

Російські дрони знову атакували Перовське на Харківщині: знищено будинок і пошкоджено інфраструктуру

3 жовтня о 16:40 у селищі Перовське сталася атака fpv-дронів.

Атака російських дронів на Перовське: знищено будинок і пошкоджено енергомережі

Російські війська 3 жовтня о 16:40 завдали удару по селищу Перовське fpv-дронами.  Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок влучань виникла пожежа. Повністю знищено приватний будинок, частково пошкоджено господарчі споруди та енергомережі. Постраждалих серед мешканців немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 тисяч свиней загинуло на Харківщині через атаку ворожого безпілотника.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
