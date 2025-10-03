Російські дрони знову атакували Перовське на Харківщині: знищено будинок і пошкоджено інфраструктуру

3 жовтня о 16:40 у селищі Перовське сталася атака fpv-дронів.
Російські війська 3 жовтня о 16:40 завдали удару по селищу Перовське fpv-дронами. Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.
Внаслідок влучань виникла пожежа. Повністю знищено приватний будинок, частково пошкоджено господарчі споруди та енергомережі. Постраждалих серед мешканців немає.
