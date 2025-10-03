03.10.2025 19:26 Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав освітян Немишлянського району з Днем працівників освіти (фото)

Міський голова вручив кращим педагогам грамоти та подяки під час урочистостей у Немишлянському районі Харкова.



Фото: ХМР

3 жовтня міський голова Харкова Ігор Терехов привітав освітян Немишлянського району з нагоди прийдешнього Дня працівників освіти. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду

Під час урочистостей мер вручив кращим педагогам почесні грамоти Харківської міської ради, виконавчого комітету та Подяки міського голови. На святі були присутні представники всіх закладів освіти району.

«Кожен з нас пам’ятає свого першого вчителя, свого класного керівника. І з вдячністю згадує тих, хто дав нам багаж знань, необхідний у житті. Ваша робота сьогодні – це не тільки навчання, а й підтримка, спілкування з дітьми, яке дає їм віру і надію на майбутнє. Від вас залежить настрій дітей, їхніх родин і, зрештою, майбутнє міста. Я вдячний кожному з вас за вашу стійкість і відданість своїй справі», – зазначив Ігор Терехов.

