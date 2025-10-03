У харківських районах тривають роботи з благоустрою

Комунальники приділили увагу зеленим зонам і дитячим майданчикам у кількох районах міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду, в приватному секторі Харкова продовжуються планові роботи з благоустрою.
Протягом тижня працівники КП «Благоустрій м. Харкова» займалися обрізанням зелених насаджень, видаленням гілок і порослі.
Такі роботи виконувалися в Салтівському, Основ’янському та Індустріальному районах.
Окрім цього, комунальні служби впорядковували дитячі майданчики у Слобідському, Основ’янському та Київському районах.
