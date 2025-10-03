    
03.10.2025  21:31   Рита Парфенова

У харківських районах тривають роботи з благоустрою

Комунальники приділили увагу зеленим зонам і дитячим майданчикам у кількох районах міста.

У Харкові тривають роботи з благоустрою приватного сектору та дитячих майданчиків

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду, в приватному секторі Харкова продовжуються планові роботи з благоустрою.

Протягом тижня працівники КП «Благоустрій м. Харкова» займалися обрізанням зелених насаджень, видаленням гілок і порослі.

У Харкові тривають роботи з благоустрою приватного сектору та дитячих майданчиків

Такі роботи виконувалися в Салтівському, Основ’янському та Індустріальному районах.

Окрім цього, комунальні служби впорядковували дитячі майданчики у Слобідському, Основ’янському та Київському районах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники зібрали понад 1,5 тисячі кубометрів листя за тиждень.
