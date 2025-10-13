    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині відбулося майже 30 бойових зіткнень за добу – Генштаб
13.10.2025  08:40   Рита Парфенова

На Харківщині відбулося майже 30 бойових зіткнень за добу – Генштаб

Українські захисники продовжують стримувати наступальні дії противника. Найінтенсивніші бої відбувалися поблизу Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки та Куп’янська.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби зафіксовано 23 бойові зіткнення. Активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Вовчанськ, Нововасилівка, Кам’янка, Западне, Кутьківка, а також у напрямках Бологівки та Колодязного.

Російська армія застосовувала авіацію, завдаючи ударів по Харкову.

На Куп’янському напрямку окупанти шість разів намагалися прорвати оборону Сил оборони. Українські воїни відбили штурми у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

мапа генштаб зсу

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині сталося 4 пожежі – в Ізюмському районі та в місті Харкові.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.10 Армія На Харківщині ворог намагається просунутися поблизу Куп'янська 12.10 Армія На Харківщині Сили оборони відбили майже 40 атак окупантів 09.10 Армія Ворог здійснив понад 40 атак на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 