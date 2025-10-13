На Харківщині відбулося майже 30 бойових зіткнень за добу – Генштаб

Українські захисники продовжують стримувати наступальні дії противника. Найінтенсивніші бої відбувалися поблизу Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки та Куп’янська.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби зафіксовано 23 бойові зіткнення. Активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Вовчанськ, Нововасилівка, Кам’янка, Западне, Кутьківка, а також у напрямках Бологівки та Колодязного.
Російська армія застосовувала авіацію, завдаючи ударів по Харкову.
На Куп’янському напрямку окупанти шість разів намагалися прорвати оборону Сил оборони. Українські воїни відбили штурми у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сьогодні важливо виявити рішучість та ясність у діях. Це гарний день для ухвалення важливих рішень та відповідальних справ.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Після нічного дощу до вечора опадів більше не очікується.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
влажность:
давление:
ветер: