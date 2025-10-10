10.10.2025 18:18 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова впорядковують популярне місці відпочинку (фото)

Стало відомо, де саме наводили лад бригади СКП «Харківзеленбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники комунального підприємства прибирали опале листя в Центральному парку та саду ім. Шевченка.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, чому у Харкові впроваджені аварійні відключення електрики.