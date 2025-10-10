    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники Харкова впорядковують популярне місці відпочинку (фото)
10.10.2025  18:18   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова впорядковують популярне місці відпочинку (фото)

Стало відомо, де саме наводили лад бригади СКП «Харківзеленбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники комунального підприємства прибирали опале листя в Центральному парку та саду ім. Шевченка.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, чому у Харкові впроваджені аварійні відключення електрики.

 
Тэги:  благоустрій, комунальники, харків, парки
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.10 ЖКГ Комунальники наводять лад у парках Харкова (фото) 07.10 ЖКГ «Харківжитлобуд» відновив пошкоджені обстрілами будинки (фото) 06.10 ЖКГ У Новобаварському районі Харкова відновлюють пошкоджені внаслідок нічної атаки будинки (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 