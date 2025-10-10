    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Злочинна трійця окупантів грабувала підприємства на Харківщині
10.10.2025  19:06   Дмитро Колонєй

Злочинна трійця окупантів грабувала підприємства на Харківщині

Під підозрою у злочинах бойовики, які діяли у Купʼянському районі Харківщини.

Пограбувала на 550 тисяч гривень підприємства Харківщини злочинна трійця окупантів: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, підозрювані - командир роти так званої «лнр», яка дислокувалася у Купʼянському районі та двоє його підлеглих, гранатометник та стрілок - під час окупації систематично грабували українські підприємства.
 
  • Перший епізод стався у травні 2022 року в селі Митрофанівка. Погрожуючи охоронцю зброєю, вони проникли на територію агрофірми та викрали вантажний фургон.

Пограбувала на 550 тисяч гривень підприємства Харківщини злочинна трійця окупантів: Новини Харкова

  • У червні 2022 року теж у Митрофанівці ті самі військові приїхали до будинку працівника іншого підприємства. Аби заволодіти службовим автомобілем чоловіка, вони силоміць відвезли його на територію підприємства, де вже раніше вчинили крадіжку. Під погрозами примусили полагодити авто, а коли це не вдалося — виштовхали транспортний засіб та, буксируючи, викрали його.

Пограбувала на 550 тисяч гривень підприємства Харківщини злочинна трійця окупантів: Новини Харкова

  • У середині червня у селищі Дворічна до будинку іншого працівника підприємства приїхали окупанти, але господаря вдома не застали й залишили записку з вимогою з’явитися до місця їхньої дислокації. Під час зустрічі гранатометник, погрожуючи чоловіку, змусив його передати службовий автомобіль підприємства.
 
Загальна сума збитків складає близько 550 тис. гривень.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що експосадовицю поліції засудили до 15 років за допомогу окупантам у перші дні захоплення Куп’янська.
 
Тэги:  кримінал, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.10 Надзвичайні події На Харківщині здали та продали державні землі з історичною пам'яткою 06.10 Надзвичайні події На Харківщині правоохоронці відібрали водосховище у хитрих ділків 02.10 Надзвичайні події СБУ викрила проректора харківського університету, який організував схему ухилення від мобілізації
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 