10.10.2025 19:06 Дмитро Колонєй
Злочинна трійця окупантів грабувала підприємства на Харківщині
Під підозрою у злочинах бойовики, які діяли у Купʼянському районі Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, підозрювані - командир роти так званої «лнр», яка дислокувалася у Купʼянському районі та двоє його підлеглих, гранатометник та стрілок - під час окупації систематично грабували українські підприємства.
Перший епізод стався у травні 2022 року в селі Митрофанівка. Погрожуючи охоронцю зброєю, вони проникли на територію агрофірми та викрали вантажний фургон.
У червні 2022 року теж у Митрофанівці ті самі військові приїхали до будинку працівника іншого підприємства. Аби заволодіти службовим автомобілем чоловіка, вони силоміць відвезли його на територію підприємства, де вже раніше вчинили крадіжку. Під погрозами примусили полагодити авто, а коли це не вдалося — виштовхали транспортний засіб та, буксируючи, викрали його.
У середині червня у селищі Дворічна до будинку іншого працівника підприємства приїхали окупанти, але господаря вдома не застали й залишили записку з вимогою з’явитися до місця їхньої дислокації. Під час зустрічі гранатометник, погрожуючи чоловіку, змусив його передати службовий автомобіль підприємства.
Загальна сума збитків складає близько 550 тис. гривень.
