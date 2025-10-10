10.10.2025 15:00 Віталій Хіневич

Експосадовицю поліції засудили до 15 років за допомогу окупантам у перші дні захоплення Куп’янська

Прокурори довели, що жінка з перших днів захоплення міста Купʼянськ допомагала ворогу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

На той момент вона обіймала посаду заступника начальника Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Вранці 27 лютого 2022 року зрадниця наказала підлеглим співробітникам на службових авто підʼїхати до селища Радьківка, що на Купʼянщині, де вже чекала група російських військових.

«На місці вона провела інструктаж щодо супроводу російських військових та техніки через Купʼянськта район у бік Харкова. Також жінка агітувала своїх підлеглих переходити на бік агресора та допомагати російській армії.

Аби догодити своїм кураторам, на службовому автомобілі вона особисто супроводжувала ворожу техніку на тимчасово окупованій території Купʼянщини», - йдеться у повідомленні.

25 липня 2024 року Київський районний суд м. Полтави за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури визнав колишню правоохоронницю винною у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України, в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законами № 1183-VII від 08.04.2014, № 1689-VII від 07.10.2014, які діяли на момент вчинення злочину). Їй призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням спеціального звання «підполковник поліції».

Сторона захисту оскаржила вказане рішення, наполягаючи на зменшенні строку — з 15 до 10 років увʼязнення.

Полтавський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив призначене покарання без змін.

Довідково: обвинувальний вирок ухвалено заочно. Оскільки засуджена поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття нею покарання почне обчислюватися з моменту її фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від відбування покарання, призначеного за вирокомсуду, строки давності зупиняються. За оперативними даними, зрадниця перебуває на території рф.

