10.10.2025 19:33 Рита Парфенова

Як 5-та Слобожанська бригада «Скіф» підтримує психічне здоров’я гвардійців (відео, фото)

З нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я у бригаді провели низку заходів для відновлення психологічного стану військовослужбовців і членів їхніх родин.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в 5 Слобожанській бригаді «Скіф» НГУ психологи протягом тижня організували практикуми, тренінги та майстер-класи, спрямовані на розвиток стресостійкості, навичок саморегуляції та відновлення внутрішніх ресурсів гвардійців.

Особлива увага приділялася військовослужбовцям, які проходять лікування у медичних закладах Харкова після поранень, отриманих у зоні бойових дій. Під час занять учасники мали змогу поділитися досвідом, переосмислити пережите та знайти внутрішні ресурси для подальшого відновлення, зазначив начальник відділення психологічного забезпечення бригади підполковник Станіслав Кузнецов.

Гвардійці відзначили позитивний вплив арттерапії: малювання, створення оберегів, браслетів і значків допомагає знизити тривожність, відновити психологічну рівновагу та окреслити плани на майбутнє. Такі заходи проводяться на постійній основі і не обмежуються лише особовим складом бригади — практикуми щотижня відвідують гвардійці інших підрозділів МВС, що проходять лікування у медичних закладах Харкова.

«У період війни практично кожен перебуває під тривалим хронічним стресом. Ми дбаємо про фізичну форму та бойову готовність, але не завжди звертаємо увагу на психічний стан. Важливо вчасно відновлювати внутрішні ресурси, контролювати емоції і не соромитися звертатися по допомогу», — наголосив підполковник Кузнецов.

Психологічна служба бригади продовжуватиме системну роботу з підтримки морально-психологічного стану особового складу, зміцнення психологічної стійкості та збереження психічного здоров’я гвардійців.

