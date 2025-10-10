10.10.2025 19:59 Дмитро Колонєй

Мешканці Харківщини ще можуть взяти участь у всеукраїнському спортивному заході

На Харківщині підходить до кінця подання заявок на участь у шостому Всеукраїнському спортивному марафоні «Крок».

Як повідомляє РЕДПОСТ , восени 2025 року в межах Національного фестивалю «Код Нації» прводиться марафон «Крок», приурочений до Дня фізичної культури і спорту.

Мета заходу – популяризація здорового способу життя, зміцнення українського духу та єдності, а також залучення представників усіх регіонів України до благодійної ініціативи. Увесь прибуток, отриманий під час Марафону, буде передано на потреби Збройних Сил України.

Марафон проходить по 30 листопада 2025 року та передбачає кілька етапів:

до 19 жовтня – подання заявок на участь;

до 26 жовтня – реєстрація результатів забігів/заїздів;

31 жовтня – оголошення переможців;

до 30 листопада – надсилання дипломів та подарунків учасникам і переможцям.

Щоб долучитися до Марафону, необхідно

перейти на сайт події,

ознайомитися з умовами,

здійснити благодійний внесок та

заповнити форму учасника

подолати заявлену дистанцію у найкоротший час,

зафіксувати результат у спеціальному застосунку та

завантажити підтвердження на платформу.

Детальніше про Всеукраїнський спортивний марафон «Крок» – на сайті.

