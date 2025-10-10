    
10.10.2025  20:10   Дмитро Колонєй

У Харківській області продовжують застосовуватися аварійні відключення

Про це поінформували харківські енергетики.


У Харківській області продовжують застосовуватися аварійні відключення
Як повідомляє РЕДПОСТ, хоча енергетикам вдалося відновити частину пошкодженого під час нічної атаки обладнання, у Харківській області продовжують застосовуватися вимушені аварійні відключення. 
 
Також вони діють в окремих районах
  • Києва,
  • Київській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Кіровоградській областях.
 
Для Дніпропетровщини та Запоріжжя (графіки аварійних відключень діють для промисловості). На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.
 
Завдяки роботі енергетиків на Донеччині скасовані графіки аварійних відключень. У Києві продовжуються відновлювальні роботи.
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, чому у Харкові впроваджені аварійні відключення електрики.

 

