10.10.2025 20:10 Дмитро Колонєй

У Харківській області продовжують застосовуватися аварійні відключення

Про це поінформували харківські енергетики.



У Харківській області продовжують застосовуватися аварійні відключення



Як повідомляє РЕДПОСТ , хоча енергетикам вдалося відновити частину пошкодженого під час нічної атаки обладнання, у Харківській області продовжують застосовуватися вимушені аварійні відключення.

Також вони діють в окремих районах

Києва,

Київській,

Сумській,

Полтавській,

Кіровоградській областях.

Для Дніпропетровщини та Запоріжжя (графіки аварійних відключень діють для промисловості). На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Завдяки роботі енергетиків на Донеччині скасовані графіки аварійних відключень. У Києві продовжуються відновлювальні роботи.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, чому у Харкові впроваджені аварійні відключення електрики.