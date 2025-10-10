    
Главная Новини Харкова Наука У Карпатах сталося унікальне явище
10.10.2025  20:42   Дмитро Колонєй

У Карпатах сталося унікальне явище

Тут зафіксували «Брокенський привид».

Зафіксували унікальне явище у Карпатах: Новини України
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, це унікальне атмосферне явище, коли тінь людини відкидається на хмари або туман, оточена яскравими сонячними кільцями. Воно було вперше описане 245 тому Йоганном Зільбершлагом.
 
Популярності явище набуло завдяки горі Брокен в горах Гарц у Німеччині, де постійні тумани та доступність малих висот дозволяють спостерігати його особливо часто. Це сприяло виникненню місцевої легенди, по якій і дали явищу назву.
 
Брокенський привид з'являється, коли Сонце світить через альпініста, що дивиться вниз з хребта або піку в туман. Тінь альпініста йде крізь туман, часто приймаючи химерні незграбні контури, викликані перспективою. Збільшення розмірів тіні — оптична ілюзія, яка пояснюється тим, що спостерігач порівнює свою тінь, що лежить на відносно близьких хмарах, з далекими об'єктами поверхні, які видно крізь просвіти в хмарах; або коли неможливо зорієнтуватися в тумані та порівняти розміри. Крім того, тіні потрапляють на краплі води, що розташовані на різних відстанях від ока, чим порушує сприйняття глибини.
 
