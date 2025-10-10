10.10.2025 20:42 Дмитро Колонєй

У Карпатах сталося унікальне явище

Тут зафіксували «Брокенський привид».

Як повідомляє РЕДПОСТ , це унікальне атмосферне явище, коли тінь людини відкидається на хмари або туман, оточена яскравими сонячними кільцями. Воно було вперше описане 245 тому Йоганном Зільбершлагом.

Популярності явище набуло завдяки горі Брокен в горах Гарц у Німеччині, де постійні тумани та доступність малих висот дозволяють спостерігати його особливо часто. Це сприяло виникненню місцевої легенди, по якій і дали явищу назву.

Брокенський привид з'являється, коли Сонце світить через альпініста, що дивиться вниз з хребта або піку в туман. Тінь альпініста йде крізь туман, часто приймаючи химерні незграбні контури, викликані перспективою. Збільшення розмірів тіні — оптична ілюзія, яка пояснюється тим, що спостерігач порівнює свою тінь, що лежить на відносно близьких хмарах, з далекими об'єктами поверхні, які видно крізь просвіти в хмарах; або коли неможливо зорієнтуватися в тумані та порівняти розміри. Крім того, тіні потрапляють на краплі води, що розташовані на різних відстанях від ока, чим порушує сприйняття глибини.

