Харківські фахівці нагадали, як зберегти електроприбори під час блекаутів

Поради від харківських спеціалістів.



Як повідомляє РЕДПОСТ, під час відключення електрики може бути бажання щойно вона з’явиться, одразу ж увімкнути електрочайник, розігрієте їжу в мікрохвильовці та завантажите речі у пральну машину? Але на варто поспішати!

Щоб уникнути аварій, поломок техніки та пожежі, дотримуйтеся кількох простих правил.

На час відсутності світла від’єднайте від мережі всі прилади, які споживають багато електроенергії.

Коли електроенергія з’являється, не поспішайте вмикати всі прилади разом.

Електрогенератори та насосні станції підключайте до мережі щонайменше за 20 хвилин після появи світла. Вони споживають дуже багато електроенергії, тож можуть спричинити перенапругу в мережі.