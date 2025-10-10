    
10.10.2025  21:31   Дмитро Колонєй

Харківські фахівці нагадали, як зберегти електроприбори під час блекаутів

Поради від харківських спеціалістів.


Як повідомляє РЕДПОСТ, під час відключення електрики може бути бажання щойно вона з’явиться, одразу ж увімкнути електрочайник, розігрієте їжу в мікрохвильовці та завантажите речі у пральну машину? Але на варто поспішати!
 

Щоб уникнути аварій, поломок техніки та пожежі, дотримуйтеся кількох простих правил.

 
  • На час відсутності світла від’єднайте від мережі всі прилади, які споживають багато електроенергії.
  • Коли електроенергія з’являється, не поспішайте вмикати всі прилади разом.   
  • Електрогенератори та насосні станції підключайте до мережі щонайменше за 20 хвилин після появи світла. Вони споживають дуже багато електроенергії, тож можуть спричинити перенапругу в мережі.
 
 
