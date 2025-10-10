    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Соковитий рулет з лаваша з шинкою та сиром без електрики:
10.10.2025  21:53   Дмитро Колонєй

Соковитий рулет з лаваша з шинкою та сиром без електрики:

Вариант швидкого перекусу.

 
Як пише РЕДПОСТ, цей рулет — справжній порятунок, коли хочеться чогось смачного та ситного, але часу на приготування катастрофічно мало. Він чудово підходить для швидкого сніданку, перекушування на роботі або пікніка. Секрет його популярності криється в простоті інгредієнтів і неймовірно ніжному смаку, який надає лавашу поєднання вершкового сиру, ароматної шинки та хрумкого листя салату. А головне – він готується буквально за лічені хвилини!
 

Рулет з лаваша з шинкою та сиром

 

Продукти:

 
  • Тонкий лаваш 1 лист (приблизно 20х40 см)
  • Плавлений або вершковий сир 3 столові ложки
  • Шинка 100 грам
  • Листя салату (латук/рукола/айсберг) кілька листків
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Пкроковий рецепт приготування:

  1. Розгорнути лист тонкого лаваша на робочій поверхні.
  2. Змастити лаваш плавленим або вершковим сирним сиром, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні (до країв).
  3. Викласти на змащену поверхню підготовлене листя салату.
  4. Тонко нарізати шинку, якщо вона не була нарізана заздалегідь.
  5. Викласти скибочки шинки поверх салату на лаваш.
  6. Згорнути лаваш у щільний, тугий рулет.
  7. Загорнути готовий рулет у харчову плівку.
  8. Залишити рулет у прохолодному місці мінімум на 30 хвилин для просочення.
  9. Перед подачею нарізати рулет не дуже тонкими шматочками (товщиною приблизно 2-3 см).
Читайте також:
 

 

Тэги:  рецепт, лаваш, шинка, сир
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.10 Кулінарні рецепти Жахливо смачна страва: Хеллоуїнське печиво з глазур'ю 05.10 Надзвичайні події Ніжний бісквітний рулет із тертими яблуками 04.10 Кулінарні рецепти Готуємо солоні фаршировані баклажани на зиму
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 