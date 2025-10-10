10.10.2025 21:53 Дмитро Колонєй
Соковитий рулет з лаваша з шинкою та сиром без електрики:
Вариант швидкого перекусу.
Як пише РЕДПОСТ, цей рулет — справжній порятунок, коли хочеться чогось смачного та ситного, але часу на приготування катастрофічно мало. Він чудово підходить для швидкого сніданку, перекушування на роботі або пікніка. Секрет його популярності криється в простоті інгредієнтів і неймовірно ніжному смаку, який надає лавашу поєднання вершкового сиру, ароматної шинки та хрумкого листя салату. А головне – він готується буквально за лічені хвилини!
Рулет з лаваша з шинкою та сиром
Продукти:
-
Тонкий лаваш 1 лист (приблизно 20х40 см)
-
Плавлений або вершковий сир 3 столові ложки
-
Шинка 100 грам
-
Листя салату (латук/рукола/айсберг) кілька листків
Пкроковий рецепт приготування:
-
Розгорнути лист тонкого лаваша на робочій поверхні.
-
Змастити лаваш плавленим або вершковим сирним сиром, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні (до країв).
-
Викласти на змащену поверхню підготовлене листя салату.
-
Тонко нарізати шинку, якщо вона не була нарізана заздалегідь.
-
Викласти скибочки шинки поверх салату на лаваш.
-
Згорнути лаваш у щільний, тугий рулет.
-
Загорнути готовий рулет у харчову плівку.
-
Залишити рулет у прохолодному місці мінімум на 30 хвилин для просочення.
-
Перед подачею нарізати рулет не дуже тонкими шматочками (товщиною приблизно 2-3 см).
Читайте також:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0