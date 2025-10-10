10.10.2025 21:53 Дмитро Колонєй

Соковитий рулет з лаваша з шинкою та сиром без електрики:

Вариант швидкого перекусу.

Як пише РЕДПОСТ, цей рулет — справжній порятунок, коли хочеться чогось смачного та ситного, але часу на приготування катастрофічно мало. Він чудово підходить для швидкого сніданку, перекушування на роботі або пікніка. Секрет його популярності криється в простоті інгредієнтів і неймовірно ніжному смаку, який надає лавашу поєднання вершкового сиру, ароматної шинки та хрумкого листя салату. А головне – він готується буквально за лічені хвилини!

Рулет з лаваша з шинкою та сиром

Продукти:

Тонкий лаваш 1 лист (приблизно 20х40 см)

Плавлений або вершковий сир 3 столові ложки

Шинка 100 грам

Листя салату (латук/рукола/айсберг) кілька листків

Пкроковий рецепт приготування:

Розгорнути лист тонкого лаваша на робочій поверхні. Змастити лаваш плавленим або вершковим сирним сиром, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні (до країв). Викласти на змащену поверхню підготовлене листя салату. Тонко нарізати шинку, якщо вона не була нарізана заздалегідь. Викласти скибочки шинки поверх салату на лаваш. Згорнути лаваш у щільний, тугий рулет. Загорнути готовий рулет у харчову плівку. Залишити рулет у прохолодному місці мінімум на 30 хвилин для просочення. Перед подачею нарізати рулет не дуже тонкими шматочками (товщиною приблизно 2-3 см).

