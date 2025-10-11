11.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 жовтня

У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, але опадів не прогнозується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями.

Невеликий дощ. Вранці туман, видимість 200 – 500 м.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 12 – 14° тепла.

Народні прикмети

Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.

дощ – до дощової осені;

сонячна погода – до сухої та теплої осені;

багато павутиння – до холодної зими;

бджоли ще літають – зима буде пізньою;

північний вітер – до суворої зими;

західний вітер – зима буде сніжною;

зайці ще не змінили забарвлення – холодна пора поки не настане.