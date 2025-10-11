Прогноз погоди у Харкові на 11 жовтня

У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, але опадів не прогнозується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
11 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями.
Невеликий дощ. Вранці туман, видимість 200 – 500 м.
Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 12 – 14° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
День несе оновлення й несподівані ідеї. Зірки радять не поспішати з рішеннями — уважність допоможе побачити правильний шлях навіть у складній ситуації.
У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, але опадів не прогнозується.
З 2021 року 11 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день дівчаток.
влажность:
давление:
ветер: