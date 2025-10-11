    
11.10.2025

Прогноз погоди у Харкові на 11 жовтня

У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, але опадів не прогнозується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями.

Невеликий дощ. Вранці туман, видимість 200 – 500 м.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 12 – 14° тепла.

Народні прикмети

Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз.
Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
  • дощ – до дощової осені;
  • сонячна погода – до сухої та теплої осені;
  • багато павутиння – до холодної зими;
  • бджоли ще літають – зима буде пізньою;
  • північний вітер – до суворої зими;
  • західний вітер – зима буде сніжною;
  • зайці ще не змінили забарвлення – холодна пора поки не настане.
