04.10.2025 21:35 Дмитро Колонєй
Готуємо солоні фаршировані баклажани на зиму
Пікантна закуска по-домашньому.
Як пише РЕДПОСТ
, консервація - це чудовий спосіб зберегти смак літніх овочів та вітаміни на довгі холодні місяці. Серед безлічі рецептів особняком стоять солоні фаршировані баклажани.Ця закуска відрізняється насиченим, злегка гострим смаком та ароматом прянощів, який ідеально доповнить будь-який зимовий стіл.
Солоні фаршировані баклажани на зиму
Продукти
-
Баклажани: 1 кг
-
Зелень селери: 1 пучок
-
Гострий перець: 2 шт.
-
Часник: 3 зубчики
-
Кріп і петрушка: по 1/2 пучка
-
Сіль: 1,5 ст. л.
-
Спеції: за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
Зробити у баклажанах поздовжній надріз, не прорізаючи до кінця.
-
Відварити баклажани в окропі протягом 10 хвилин.
-
Залишити баклажани у холодній воді на 20 хвилин.
-
Відкинути баклажани на друшляк, щоб стекла зайва рідина.
-
Закип'ятити 4 склянки води з пучком селери для розсолу.
-
Проварити розсіл із селери протягом 5 хвилин.
-
Процідити отриманий відвар (селера видалити).
-
Подрібнити часник, гострий перець, кріп та петрушку (зручно використовувати блендер або м'ясорубку).
-
Змішати подрібнену зелень із сіллю (1,5 ст. л.) та спеціями.
-
Нафарширувати баклажани підготовленою пряною сумішшю.
-
Щільно укласти фаршировані баклажани у чисту банку.
-
Залити баклажани гарячим процідженим відваром з-під селери.
-
Закрити банку кришкою (можна використовувати як поліетиленові, так і кришки закатування, залежно від бажаного терміну зберігання і способу ферментації).
-
Прибрати банку в сухе та прохолодне місце для зберігання.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0