Прогноз погоди у Харкові на 5 жовтня

Хмарна погода триматимнться до самого вечора. Протягом доби пройдуть дощі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень дощ, гроза.
Вітер південний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 14 – 19° тепла.
Туман на сході сонця обіцяє хорошу погоду. Безвітряна погода в цей день віщує похолодання. Якщо з беріз і дубів ще не опало листя, то зима буде суворою.
Сьогодні сприятливий час для втілення давно запланованого. Зірки дають вам силу волі, тож день підходить для переговорів і презентацій. Усі завдання, що вимагають наполегливості, даватимуться легше, тому скористайтеся можливістю досягти бажаного.
У першу неділю жовтня в Україні відзначатиметься День вчителя та День тероборони.
