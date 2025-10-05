    
05.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 жовтня

Хмарна погода триматимнться до самого вечора. Протягом доби пройдуть дощі.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень дощ, гроза.

Вітер південний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 14 – 19° тепла.

Народні прикмети

Туман на сході сонця обіцяє хорошу погоду.
Безвітряна погода в цей день віщує похолодання.
Якщо з беріз і дубів ще не опало листя, то зима буде суворою.
  • листя ще тримається на березі — отже, перший сніг буде пізнім;
  • якщо в повітрі літає павутина — тепло не відступить ще тривалий час;
  • коли клен і черемха скинули листя — незабаром прийде зима;
  • мало шишок на сосні — зима очікується м’яка й тепла.
