05.10.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні сприятливий час для втілення давно запланованого. Зірки дають вам силу волі, тож день підходить для переговорів і презентацій. Усі завдання, що вимагають наполегливості, даватимуться легше, тому скористайтеся можливістю досягти бажаного.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Варто зосередитися на особистих справах та планах, тому що в колективі будь-яка ініціатива Овна може бути покарана. Або призвести до наслідків, яких Овен зовсім не очікував. Якщо обставини змушують перебувати в колективі, то краще уподібнитися хамелеону і злитися з навколишнім середовищем, ніж із найкращих спонукань весь день старатися, пропонувати свої ідеї, лізти зі шкіри геть – і виявитися в чомусь винним.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець буквально випромінюватиме успіх! Його внутрішній стан гармонії та впевненості в собі здатний буквально на очах змінювати ситуацію та людей навколо на краще. Єдине, чого Тельцю не треба робити, це скромничать. Не ховайте свої переваги, навпаки – виставляйте їх напоказ. Покажіть усім довкола, що ви вмієте і чого варте.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Найкраще Близнюкам вдаватимуться повсякденні, поточні справи, проте до них вони зможуть підійти творчо. У найпростішій роботі Близнюки здатні виявити свою особливість, і це розфарбує їхні будні в яскраві кольори. А от великих проектів і починань Близнюкам краще триматися осторонь – їхнє мислення не відрізняється глобалізмом, і вони ризикують упустити щось важливе. Якщо ж ситуація швидко почне змінюватись і вимагатиме рішучих дій, Близнюки навряд чи зможуть за нею встигнути.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рака чекає на успіх у всьому, що пов'язано з підвищенням його професійного рівня та новими горизонтами! Зірки радять йому зайнятися навчанням, піти на курси підвищення кваліфікації, завести нове хобі чи просто завітати до місць, де він ще не бував. Рак має можливість переконатися в тому, що вчення – це справді світло. Або як мінімум нові знайомства, можливості та перспективи.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Більшість часу Леву доведеться приймати рішення буквально на бігу. Однак цього замало! Ситуація складатиметься так, що йому необхідно діяти ще швидше, щоб встигнути, – інакше він ризикує упустити можливості. Зате якщо Лев виявить чудеса розторопності, то зможе обійти конкурентів і зрештою взяти перший приз.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діву може підвести дипломатичність. Точніше, її недолік, який протягом дня відчуватиметься оточуючими Діви людьми досить гостро. Сама ж Діва може навіть не підозрювати про те, що її різкі висловлювання зачіпають чиїсь почуття. Більше того, вона навряд чи повірить, якщо хтось скаже їй про це! Однак факт залишається фактом: Діві треба уважно стежити за своєю гострим, як бритва, мовою. Інакше це може плачевно позначитися на її взаєминах.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть просто ідеальним виконавцем! Вони здатні ловити на льоту побажання оточуючих і спокійно втілювати їх у життя. А ось на місці керівника Терези можуть почуватися незатишно: день не схиляє їх до того, щоб виявляти ініціативу та брати на себе відповідальність за результат. Так що найкраще, що Терези-начальник може зробити – це влаштувати собі вихідний. За той час, поки він відпочиває, Терези-підлеглий встигне переробити масу справ!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки радять Скорпіонові замислитись над тим, чи все його влаштовує? Можливо, він утомився від повсякденної рутини? Чи в його житті назріли зміни? У цьому випадку Скорпіонові варто зібратися з духом і ризикнути. День цілком підходить для того, щоб він рішуче почав міняти щось у своєму житті. Це можуть бути глобальні зміни, і менш значні оновлення. Не бійтеся зробити крок назустріч новому, інакше ви ризикуєте надовго застрягти у вчорашньому дні!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Запорукою успіху Стрільця у справах стане гасло «Знання – сила!». Йому варто подумати, як підняти планку свого професіоналізму, щоб просунутися в кар'єрі. Можливо, Стрільцеві є сенс піти на навчальні курси, зайнятися самоосвітою або трохи попрацювати підмайстром у досвідченіших колег. Зірки обіцяють, що чим більше знань найближчим часом з'явиться у Стрільця у голові, тим більше нових дверей відкриється перед ним. І тим привабливішими виявляться перспективи.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День для Козерога буде пов'язаний з пошуком та обробкою інформації, причому ця інформація може бути взята ним з різних джерел! Можливо, якусь частину Козеріг почерпне з енциклопедій, іншу – із соцмереж, третю – від оточуючих, а четверту взагалі складуть його здогади. Але це не повинно бентежити його: чим більше відомостей – тим краще! Козеріг відмінно орієнтуватиметься в інформаційному потоці, беручи на замітку раціональні зерна і відкидаючи все непотрібне.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде схильний судити про все надто безапеляційно та різко. Це позначиться і на рішеннях, які він ухвалить, і на взаєминах з оточуючими. Якщо ж йдеться про Водолія-начальника, його підлеглим можна лише поспівчувати! Для Водолія немає півтонів, все пофарбовано чорно-білою фарбою. Ну а оскільки білої фарби у нього нагромаджено значно менше, ніж чорної, то з важливих питань до Водолія краще не підходити. Та й по неважливих теж.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Запорука успіху Риб у справах – це люди, що їх підтримують. Поодинці Риби не зроблять і малої частини того, що задумали, проте спираючись на однодумців, здатні перевиконати план! Крім того, Риби можуть з подивом знайти серед лояльних їм людей навіть тих, від кого вони цього ніяк не очікували. Прислухаючись до їхніх порад і заручившись підтримкою, Риби можуть сміливо братися за будь-яку, навіть найскладнішу справу.