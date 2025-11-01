Експерт пояснив, що треба зробити, аби не вибухнули електроприлади

Своїми порадами поділився ексміністр енергетики України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами колишнього очільника енергетичного відомства України Івана Плачкова, слід обовʼязково вимикати все з розеток:
Він зазначив, що інакше вони можуть вибухнути під час перепаду напруги.
День сприятливий для аналізу минулого та планування майбутнього. Інтуїція підкаже вірний напрям, а нові знайомства можуть стати початком важливих змін.
У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода. Після нічного дощу опадів не прогнозується.
Міжнародний день вегана виник 1 листопада 1994 року, коли Веганське суспільство відзначало своє 50-річчя.
