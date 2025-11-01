01.11.2025 20:39 Дмитро Колонєй

Експерт пояснив, що треба зробити, аби не вибухнули електроприлади

Своїми порадами поділився ексміністр енергетики України.



Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами колишнього очільника енергетичного відомства України Івана Плачкова, слід обовʼязково вимикати все з розеток:

компʼютери,

зарядні пристрої,

електроприбори.

Він зазначив, що інакше вони можуть вибухнути під час перепаду напруги.