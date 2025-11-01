01.11.2025 21:00 Дмитро Колонєй
Як діяти, якщо на дорозі туман: важливі поради водіям від харківських патрульних
Вночі та зранку у Харківській області синоптики прогнозують погану видимість на дорогах.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, синоптики попереджають про видимість 200-500 м (I жовтий рівень небезпеки)
Патрульнірадять водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:
відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;
з більшити дистанцію між автомобілями;
у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
Пішоходам радять:
бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;
використовувати світлоповертальні елементи в одязі.
