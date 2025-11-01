01.11.2025 21:00 Дмитро Колонєй

Як діяти, якщо на дорозі туман: важливі поради водіям від харківських патрульних

Вночі та зранку у Харківській області синоптики прогнозують погану видимість на дорогах.



Як повідомляє РЕДПОСТ , синоптики попереджають про видимість 200-500 м (I жовтий рівень небезпеки)

Патрульнірадять водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:

відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди; знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів; з більшити дистанцію між автомобілями; у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом; під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію; користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходам радять:

бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;

використовувати світлоповертальні елементи в одязі.