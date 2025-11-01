    
01.11.2025  21:00   Дмитро Колонєй

Як діяти, якщо на дорозі туман: важливі поради водіям від харківських патрульних

Вночі та зранку у Харківській області синоптики прогнозують погану видимість на дорогах.


Як повідомляє РЕДПОСТ, синоптики попереджають про видимість 200-500 м (I жовтий рівень небезпеки)
 
Патрульнірадять водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:
  1. відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
  2. знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;
  3. з більшити дистанцію між автомобілями;
  4. у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  5. під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  6. користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
Пішоходам радять:
  • бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;
  • використовувати світлоповертальні елементи в одязі.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині різко погіршиться погода, буде щільний туман.
 
 
