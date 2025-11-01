01.11.2025 21:41 Дмитро Колонєй
Корисні чіпси: готуємо хрусткий нут з паприкою
Пікантна приправа перетворить звичайний продукт на справжній кулінарний шедевр.
, серед безлічі варіантів корисних та смачних закусок, особливе місце займає хрумкий нут. Цей снек ідеально підходить для перекушування, доповнення до салатів або просто як здорова альтернатива чіпсам. Щоб закуска була ще ароматнішою, варто взяти копчену паприку.
Хрусткий нут з паприкою
Продукти
-
300 г нуту
-
Паприка (за смаком, можна копчену)
-
Сіль (за смаком)
Покроковий рецепт приготування
-
Вимочити нут у холодній воді та залишити на ніч (мінімум 8-12 годин).
-
Злити воду із замоченого нуту.
-
Відварити нут до готовності (він має стати м'яким).
-
Злити воду з відвареного нуту.
-
Дати охолонути і максимально обсохнути (можна промокнути рушником).
-
Змішати нут із сіллю та паприкою в мисці, щоб він рівномірно покрився спеціями.
-
Застелити лист пергаментом.
-
Викласти нут на застелене деко в один шар.
-
Розігріти духовку до 180 градусів.
-
Запікати нут у духовці.
-
Перемішати нут через 10-15 хвилин запікання.
-
Продовжувати запікати ще 10-15 хвилин (загальний час запікання 20-30 хвилин) до хрумкого стану.
-
Вимкнути духовку.
-
Дати нуту охолонути прямо на деку.
-
Подавати готовий хрусткий нут як снек.
