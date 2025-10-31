31.10.2025 21:55 Дмитро Колонєй
Страшно смачно: як приготувати сосиски «Мумії» у листковому тісті на Хеловін
Мінімум зусиль, але який креативний результат.
Як пише РЕДПОСТ
, сосиски в листковому тесті у вигляді мумій — це не тільки кумедний, але й дуже простий спосіб здивувати гостей, особливо на Хелловін. Рецепт не вимагає особливих кулінарних навичок, а результат завжди тішить око та шлунок. Це ідеальна закуска, яку можна швидко приготувати, використовуючи мінімум інгредієнтів.
Сосиски «Мумії» у листковому тісті
Продукти:
-
500 г готового листкового тіста
-
10-12 сосисок
-
Кетчуп або гірчиця (для малювання "очей", за бажанням)
-
Яєчний жовток (для змащування, за бажанням)
Покроковий рецепт приготування
-
Розморозити листкове тісто, якщо воно було заморожене, згідно з інструкцією на упаковці.
-
Нарізати листкове тісто на тонкі смужки шириною приблизно 1-1,5 див.
-
Очистити сосиски від оболонки.
-
Обернути кожну сосиску смужками тіста, починаючи з одного кінця і рухаючись до іншого, імітуючи бинти мумії. Залишити невелику ділянку сосиски вільною, щоб зробити "обличчя".
-
Змастити тісто збитим яєчним жовтком (для рум'янішого кольору, за бажанням).
-
Викласти "мумії" на лист, застелений пергаментом.
-
Розігріти духовку до 200 градусів за Цельсієм.
-
Запікати сосиски в духовці 15-20 хвилин до рум'яного кольору тіста. Або: Обсмажити у фритюрі або у великій кількості олії до рум'янцю.
-
Остудити готові "мумії" кілька хвилин.
-
Намалювати на залишеному вільному місці "обличчя" очі за допомогою кетчупу, гірчиці або шматочків маслин.
-
Подавати готову страву теплою.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати сирний суп із ніжними фрикадельками..
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0