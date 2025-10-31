    
31.10.2025  21:55   Дмитро Колонєй

Страшно смачно: як приготувати сосиски «Мумії» у листковому тісті на Хеловін

Мінімум зусиль, але який креативний результат.

 
Як пише РЕДПОСТ, сосиски в листковому тесті у вигляді мумій — це не тільки кумедний, але й дуже простий спосіб здивувати гостей, особливо на Хелловін. Рецепт не вимагає особливих кулінарних навичок, а результат завжди тішить око та шлунок. Це ідеальна закуска, яку можна швидко приготувати, використовуючи мінімум інгредієнтів.
 

Сосиски «Мумії» у листковому тісті

 

Продукти:

 
  • 500 г готового листкового тіста
  • 10-12 сосисок
  • Кетчуп або гірчиця (для малювання "очей", за бажанням)
  • Яєчний жовток (для змащування, за бажанням)
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Розморозити листкове тісто, якщо воно було заморожене, згідно з інструкцією на упаковці.
  2. Нарізати листкове тісто на тонкі смужки шириною приблизно 1-1,5 див.
  3. Очистити сосиски від оболонки.
  4. Обернути кожну сосиску смужками тіста, починаючи з одного кінця і рухаючись до іншого, імітуючи бинти мумії. Залишити невелику ділянку сосиски вільною, щоб зробити "обличчя".
  5. Змастити тісто збитим яєчним жовтком (для рум'янішого кольору, за бажанням).
  6. Викласти "мумії" на лист, застелений пергаментом.
  7. Розігріти духовку до 200 градусів за Цельсієм.
  8. Запікати сосиски в духовці 15-20 хвилин до рум'яного кольору тіста. Або: Обсмажити у фритюрі або у великій кількості олії до рум'янцю.
  9. Остудити готові "мумії" кілька хвилин.
  10. Намалювати на залишеному вільному місці "обличчя" очі за допомогою кетчупу, гірчиці або шматочків маслин.
  11. Подавати готову страву теплою.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати сирний суп із ніжними фрикадельками..

 

Тэги:  рецепт, закуска, хеловін, сосиски, тісто, яйця
