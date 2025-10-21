    
21.10.2025  21:57   Дмитро Колонєй

Осіннє чаклунство: гарбузові мафіни на Хелловін

Аромат свіжої випічки створить атмосферу затишку та свята.

Як приготувати гарбузові мафіни на Хелловін: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва – ідеальний десерт для вашого столу Хеллоуїн. Готові мафіни варто прикрасити кремом, посипанням або глазур'ю на свій смак.
 

Гарбузові мафіни на Хелловін

 

Продукти:

 
  • 300 г гарбуза
  • 2 яйця
  • 100 мл рослинної олії
  • 300 г борошна
  • 150 г цукру
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1 жменя волоських горіхів
  • сіль (щіпка)
  • спеції (наприклад, кориця, мускатний горіх, імбир – до смаку)
Покроковий рецепт приготування

 
  1. Відварити або запекти гарбуз до м'якості.
  2. Подрібнити готовий гарбуз у пюре блендером або вилкою.
  3. Змішати гарбузове пюре з олією та яйцями.
  4. В окремій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач, сіль та спеції.
  5. Поступово ввести суху суміш рідку.
  6. Перемішати до однорідності.
  7. Порубати волоські горіхи.
  8. Ввести рубані горіхи в тісто.
  9. Акуратно перемішати.
  10. Розкласти паперові вкладки (або змастити) у формочки для мафінів.
  11. Поступово розподілити тісто по формах, заповнюючи їх приблизно на дві третини.
  12. Розігріти духовку: до 180 градусів.
  13. Помістити форми в розігріту духовку.
  14. Випікати мафіни 25 хвилин.
  15. Перевірити готовність дерев'яною шпажкою (вона має виходити сухою).
  16. Витягти готові мафіни з духовки.
  17. Дати їм охолонути на решітці.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати курку з хрусткою скоринкою в яскравій апельсиновій глазурі.

 

Тэги:  рецепт, десерт, мафіни, хелловін, гарбуз, яйця, олія, борошно, цукор, сіль, горіхи
