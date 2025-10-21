21.10.2025 21:57 Дмитро Колонєй
Осіннє чаклунство: гарбузові мафіни на Хелловін
Аромат свіжої випічки створить атмосферу затишку та свята.
Як пише РЕДПОСТ
, ця страва – ідеальний десерт для вашого столу Хеллоуїн. Готові мафіни варто прикрасити кремом, посипанням або глазур'ю на свій смак.
Гарбузові мафіни на Хелловін
Продукти:
-
300 г гарбуза
-
2 яйця
-
100 мл рослинної олії
-
300 г борошна
-
150 г цукру
-
1 ч. л. розпушувача
-
1 жменя волоських горіхів
-
сіль (щіпка)
-
спеції (наприклад, кориця, мускатний горіх, імбир – до смаку)
Покроковий рецепт приготування
-
Відварити або запекти гарбуз до м'якості.
-
Подрібнити готовий гарбуз у пюре блендером або вилкою.
-
Змішати гарбузове пюре з олією та яйцями.
-
В окремій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач, сіль та спеції.
-
Поступово ввести суху суміш рідку.
-
Перемішати до однорідності.
-
Порубати волоські горіхи.
-
Ввести рубані горіхи в тісто.
-
Акуратно перемішати.
-
Розкласти паперові вкладки (або змастити) у формочки для мафінів.
-
Поступово розподілити тісто по формах, заповнюючи їх приблизно на дві третини.
-
Розігріти духовку: до 180 градусів.
-
Помістити форми в розігріту духовку.
-
Випікати мафіни 25 хвилин.
-
Перевірити готовність дерев'яною шпажкою (вона має виходити сухою).
-
Витягти готові мафіни з духовки.
-
Дати їм охолонути на решітці.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати курку з хрусткою скоринкою в яскравій апельсиновій глазурі.
Тэги:
рецепт,
десерт,
мафіни,
хелловін,
гарбуз,
яйця,
олія,
борошно,
цукор,
сіль,
горіхи
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0