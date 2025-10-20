20.10.2025 21:53 Дмитро Колонєй
Ароматна досконалість: курка з хрусткою скоринкою в яскравій апельсиновій глазурі
Ідеальний спосіб здивувати сім'ю та гостей простою, але неймовірно ефектною вечерею, отримавши результат, гідний ресторану.
, ця страва не вимагає будь-яких кулінарних навичок і всі інгредієнти для рецепту легко можна знайти у своїх домашніх запасах.
Курка з хрусткою скоринкою в апельсиновій глазурі
Продукти
-
1 курка (ціла)
-
2 апельсини
-
3 ст. цукру
-
1 ст. ароматних трав (наприклад, прованські трави або розмарин та чебрець)
-
оливкова олія
-
сіль
-
спеції (наприклад, чорний перець, паприка)
Покроковий рецепт приготування
-
Зняти цедру із одного апельсина.
-
Відіжати сік із цього ж апельсина.
-
Нарізати другий апельсин скибочками.
-
Натерти курку сіллю, спеціями та ароматними травами з усіх боків.
-
Розкласти скибочки апельсина в жароміцну форму.
-
Викласти курку на апельсинові скибочки.
-
Збризкати курку та апельсини оливковою олією.
-
Розігріти до 200 градусів духовку.
-
Запікати курку в духовці протягом 1 години.
-
Зварити глазур, змішавши апельсиновий сік, цедру та цукор у сотейнику.
-
Готувати глазур на середньому вогні до загусання.
-
Змастити курку глазур'ю, що вийшла, за 10 хвилин до кінця готування.
-
Дістати готову курку з духовки.
-
Подавати гарячою.
