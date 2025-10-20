    
20.10.2025  21:53   Дмитро Колонєй

Ароматна досконалість: курка з хрусткою скоринкою в яскравій апельсиновій глазурі

Ідеальний спосіб здивувати сім'ю та гостей простою, але неймовірно ефектною вечерею, отримавши результат, гідний ресторану.

 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва не вимагає будь-яких кулінарних навичок і всі інгредієнти для рецепту легко можна знайти у своїх домашніх запасах.
 

Курка з хрусткою скоринкою в апельсиновій глазурі

 

Продукти

 
  • 1 курка (ціла)
  • 2 апельсини
  • 3 ст. цукру
  • 1 ст. ароматних трав (наприклад, прованські трави або розмарин та чебрець)
  • оливкова олія
  • сіль
  • спеції (наприклад, чорний перець, паприка)
Покроковий рецепт приготування

 
  1. Зняти цедру із одного апельсина.
  2. Відіжати сік із цього ж апельсина.
  3. Нарізати другий апельсин скибочками.
  4. Натерти курку сіллю, спеціями та ароматними травами з усіх боків.
  5. Розкласти скибочки апельсина в жароміцну форму.
  6. Викласти курку на апельсинові скибочки.
  7. Збризкати курку та апельсини оливковою олією.
  8. Розігріти до 200 градусів духовку.
  9. Запікати курку в духовці протягом 1 години.
  10. Зварити глазур, змішавши апельсиновий сік, цедру та цукор у сотейнику.
  11. Готувати глазур на середньому вогні до загусання.
  12. Змастити курку глазур'ю, що вийшла, за 10 хвилин до кінця готування.
  13. Дістати готову курку з духовки.
  14. Подавати гарячою.

 

Тэги:  рецепт, м'ясо, курка, апельсин
