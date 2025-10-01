01.10.2025 21:46
Хрумкі курячі ніжки в "шубі" з пластівців: простий рецепт
Можна використовувати не лише кукурудзяні.
, для того щоб приготувати по-справжньому соковиті всередині і курячі ніжки, що неймовірно хрусткі зовні, не потрібно ніяких кулінарних секретів і складних інгредієнтів. Вам знадобляться тільки курка, трохи спецій, олія і... звичайні кукурудзяні пластівці! Але слід вибирати пластівці без глазурі, цукру та інших добавок.
Курячі ніжки з хрусткою скоринкою з кукурудзяних пластівців
Продукти:
-
4 курячі ніжки
-
4 ст. рослинної олії
-
100 г кукурудзяних пластівців
-
Спеції (наприклад, сіль, перець, паприка, сушений часник)
Покроковий рецепт приготування
-
Змішати в окремій мисці олію і всі вибрані спеції.
-
Натерти кожну курячу ніжку масляно-пряною сумішшю, що вийшла.
-
Подрібнити кукурудзяні пластівці (можна просто трохи пом'яти їх руками, щоб не перетворювати на дрібну крихту, а зберегти невеликі шматочки для кращої текстури).
-
Обваляти кожну ніжку в подрібнених кукурудзяних пластівцях, злегка притискаючи їх до м'яса.
-
Застелити потивень пергаментним папером.
-
Викласти ніжки на противень.
-
Запікати курячі ніжки в розігрітій до 180 ° C духовці протягом 45-50 хвилин до золотистої, хрусткої скоринки і повної готовності.
