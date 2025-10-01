    
01.10.2025  21:46   

Хрумкі курячі ніжки в "шубі" з пластівців: простий рецепт

Можна використовувати не лише кукурудзяні.

 
Як пише РЕДПОСТ, для того щоб приготувати по-справжньому соковиті всередині і курячі ніжки, що неймовірно хрусткі зовні, не потрібно ніяких кулінарних секретів і складних інгредієнтів. Вам знадобляться тільки курка, трохи спецій, олія і... звичайні кукурудзяні пластівці! Але слід вибирати пластівці без глазурі, цукру та інших добавок.
 

Курячі ніжки з хрусткою скоринкою з кукурудзяних пластівців

 

Продукти:

 
  • 4 курячі ніжки
  • 4 ст. рослинної олії
  • 100 г кукурудзяних пластівців
  • Спеції (наприклад, сіль, перець, паприка, сушений часник)
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Змішати в окремій мисці олію і всі вибрані спеції.
  2. Натерти кожну курячу ніжку масляно-пряною сумішшю, що вийшла.
  3. Подрібнити кукурудзяні пластівці (можна просто трохи пом'яти їх руками, щоб не перетворювати на дрібну крихту, а зберегти невеликі шматочки для кращої текстури).
  4. Обваляти кожну ніжку в подрібнених кукурудзяних пластівцях, злегка притискаючи їх до м'яса.
  5. Застелити потивень пергаментним папером.
  6. Викласти ніжки на противень.
  7. Запікати курячі ніжки в розігрітій до 180 ° C духовці протягом 45-50 хвилин до золотистої, хрусткої скоринки і повної готовності.
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ розповідав, як приготувати скумбрію на грилі з цибулею.
 

 

 

