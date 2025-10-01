Не Марвел, а Харків: гвардійці «Скіфа» стали супергероями у студентському проєкті (відео)

Студенти та викладачі Академії дизайну подарували «Скіфам» соціальний ролик до Дня захисників України
Як повідомляє РЕДПОСТ, Слобожанська бригада НГУ «Скіф» отримала незвичний подарунок до Дня захисників і захисниць України – соціальний ролик, створений студентами та викладачами кафедри мультимедійного дизайну Харківської державної академії дизайну та мистецтв.
«Вітаємо нашу улюблену бригаду з Днем захисників та захисниць України! Дякуємо за все!», – йдеться у привітанні, яке супроводжувало відео.
Бригаду вже тривалий час пов’язують дружні відносини з кафедрою мультимедійного дизайну Академії. Раніше студенти та викладачі з власної ініціативи розробили для «Скіфів» нове брендове оформлення та виконали низку проєктів у рамках навчальних робіт, зокрема соціальні ролики й друковану продукцію. Наразі триває спільна робота над серією рекрутингових відео для бригади.
«Прототипами ролика-подарунка стали ваші Герої та Героїні – незламні Слобожанські гвардійці, які відстояли наше місто й боронять Слобожанщину сьогодні. Ми вдячні вам за можливість жити, працювати й навчатися у вільному Харкові. Попереду ще багато цікавих робіт, які створять для вас наші талановиті студенти», – зазначила викладач кафедри Ганна Пегахіна.
