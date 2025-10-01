    
Главная Фото Суспільство У День захисників та захисниць України молодь Харкова зустрілася з військовослужбовцями (фото)
01.10.2025  23:32   Мирон Зелений

У День захисників та захисниць України молодь Харкова зустрілася з військовослужбовцями (фото)

1 жовтня в Харкові відбулася зустріч молоді з військовослужбовцями з різних підрозділів ЗСУ, присвячена Дню захисників та захисниць України.

Харків, молодь
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Захід проходив у форматі діалогу. Воїни розповідали про особливості сучасної служби у війську, відповідали на різноманітні запитання молоді.
 
У заході взяли участь понад 100 молодих людей: студенти з закладів вищої освіти Харкова, волонтери Школи волонтерів «AVA», представники Молодіжної ради при Харківському міському голові 5 скликання та активна молодь міста.
 
Як зазначили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, цей захід є важливим для зміцнення зв’язку та єдності, сприяючи розвитку патріотизму серед молоді.


Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, день захисників та захисниць україни, молодь, армія
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.10 Армія Не Марвел, а Харків: гвардійці «Скіфа» стали супергероями у студентському проєкті (відео) 01.10 Надзвичайні події На Харківщині загинула жінка через ракетний удар ворога 01.10 Суспільство Учні та освітяни Харкова привітали представників 5 Слобожанської бригади «СКІФ» (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 