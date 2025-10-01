У День захисників та захисниць України молодь Харкова зустрілася з військовослужбовцями (фото)

1 жовтня в Харкові відбулася зустріч молоді з військовослужбовцями з різних підрозділів ЗСУ, присвячена Дню захисників та захисниць України.
Сьогодні на вас чекають несподівані зміни та нові можливості. Важливо зберігати спокій і не поспішати з важливими рішеннями.
1 жовтня в Харкові очікується вітряна та дощова погода. Протягом дня буде хмарно з періодичними дощами, які до вечора послабшають.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
