01.10.2025 23:32 Мирон Зелений

У День захисників та захисниць України молодь Харкова зустрілася з військовослужбовцями (фото)

1 жовтня в Харкові відбулася зустріч молоді з військовослужбовцями з різних підрозділів ЗСУ, присвячена Дню захисників та захисниць України.



Фото: Василь Голосний /



Захід проходив у форматі діалогу. Воїни розповідали про особливості сучасної служби у війську, відповідали на різноманітні запитання молоді. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Захід проходив у форматі діалогу. Воїни розповідали про особливості сучасної служби у війську, відповідали на різноманітні запитання молоді.

У заході взяли участь понад 100 молодих людей: студенти з закладів вищої освіти Харкова, волонтери Школи волонтерів «AVA», представники Молодіжної ради при Харківському міському голові 5 скликання та активна молодь міста.

Як зазначили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, цей захід є важливим для зміцнення зв’язку та єдності, сприяючи розвитку патріотизму серед молоді.



Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея