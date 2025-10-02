02.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 жовтня

У Харкові цього дня сонце рідко з’являтиметься з-за хмар. Вранці дощитиме.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вранці дощитиме, вдень без опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 14 – 16° тепла.

Народні прикмети

якщо лелеки вже відлетіли, це віщує ранню і холодну зиму;

ясна і зоряна ніч передбачає суху погоду;

стелеться туман вранці – очікується відлига та тепла погода;

сильний вітер свідчить про затяжні осінні дощі;

бджоли заліплюють льоток у вулику – зима буде холодною;

тепла погода цього дня – вулик до середини жовтня прибирати не обов’язково;

грім 2 жовтня означає безсніжну зиму;

якщо на осиці вже пожовкло листя, зима прийде рано;

багато жолудів на дубі пророкує добрий врожай зерна наступного року.