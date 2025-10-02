Прогноз погоди у Харкові на 2 жовтня

У Харкові цього дня сонце рідко з’являтиметься з-за хмар. Вранці дощитиме.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
2 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вранці дощитиме, вдень без опадів.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 14 – 16° тепла.
Сьогодні варто приділяти увагу емоціям і спілкуванню з близькими. Нові знайомства та контакти принесуть цікаві можливості.
2 жовтня, у день народження основоположника філософії та стратегії ненасильства Махатми Ганді, відзначається День ненасильства.
