29.08.2023 21:57 Дмитро Колонєй
Готуємо шведські шоколадні кульки Chokladbollar з фундуком
Ефектний національний рецепт до Горіхового спасу.
Як пише РЕДПОСТ
, це смачний, домашній десерт, який може сподобатися всій родині.
Шведські шоколадні кульки Chokladbollar з фундуком
Продукти на 18 порцій:
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геркулесових пластівців 350 мл
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м'якого вершкового масла 75 грам
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цукру 1 склянка (200 мл)
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какао порошку 2 стол л
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ванільного цукру 2 ч. л.
-
розчинної кави + 2 стол л окропу 2 ч. л.
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горіхів фундук (можна та інші горіхи) 18 шт
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кокосова стружка для обвалки десерту
Покроковий рецепт приготування
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Пластівці за допомогою блендера подрібнити на крихту.
-
Змішати м'яке вершкове масло|мастило|, цукор і ванільний цукор.
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Перетерти у однорідну масу за допомогою дерев'яної толкушки.
-
Додати порошок какао.
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Поєднати з масою.
-
Каву розвести в 2 столові ложки окропу і влити в шоколадну масу.
-
Перемішати до однорідності.
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З'єднати масу з подрібненими пластівцями.
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Перемішати.
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У плоску страву насипати кокосову стружку.
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За допомогою ложки відокремити шматочок суміші,
-
Зробити коржик
-
Покласти горіх.
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Сформувати кульку.
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Обваляти в кокосовій стружці.
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Так вчинити з усією масою, доки не закінчиться.
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Прибрати у холодильник.
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Подавати до чаювання.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати рибні фрикадельки у духовці.
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