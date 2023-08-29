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29.08.2023  21:57   Дмитро Колонєй

Готуємо шведські шоколадні кульки Chokladbollar з фундуком

Ефектний національний рецепт до Горіхового спасу.

Як приготувати шведські шоколадні кульки Chokladbollar з фундуком
 
Як пише РЕДПОСТ, це смачний, домашній десерт, який може сподобатися всій родині.

Шведські шоколадні кульки Chokladbollar з фундуком

Продукти на 18 порцій:

  • геркулесових пластівців 350 мл
  • м'якого вершкового масла 75 грам
  • цукру 1 склянка (200 мл)
  • какао порошку 2 стол л
  • ванільного цукру 2 ч. л.
  • розчинної кави + 2 стол л окропу 2 ч. л.
  • горіхів фундук (можна та інші горіхи) 18 шт
  • кокосова стружка для обвалки десерту

Покроковий рецепт приготування

  1. Пластівці за допомогою блендера подрібнити на крихту.
  2. Змішати м'яке вершкове масло|мастило|, цукор і ванільний цукор.
  3. Перетерти у однорідну масу за допомогою дерев'яної толкушки.
  4. Додати порошок какао.
  5. Поєднати з масою.
  6. Каву розвести в 2 столові ложки окропу і влити в шоколадну масу.
  7. Перемішати до однорідності.
  8. З'єднати масу з подрібненими пластівцями.
  9. Перемішати.
  10. У плоску страву насипати кокосову стружку.
  11. За допомогою ложки відокремити шматочок суміші,
  12. Зробити коржик
  13. Покласти горіх.
  14. Сформувати кульку.
  15. Обваляти в кокосовій стружці.
  16. Так вчинити з усією масою, доки не закінчиться.
  17. Прибрати у холодильник.
  18. Подавати до чаювання.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати рибні фрикадельки у духовці.

 

Тэги:  рецепт, шоколад, горіхи, фундук, десерт
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