30.08.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 серпня

Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Харкові обіцяють бути ясними. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 13–15°С, вдень 27–29°С.

Народні прикмети

Якщо вранці буде туман і роса — весь день буде хороша погода.

Якщо вранці з’явився іній, то обіцяє багатий урожай наступного року.

Гарна погода цього дня віщує ранню весну.

З 30 серпня починається осінній листопад (першою скидає лист береза, за нею липа, в'яз, черемха і т. д.).