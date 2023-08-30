Прогноз погоди у Харкові на 30 серпня

Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Харкові обіцяють бути ясними. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
30 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 13–15°С, вдень 27–29°С.
Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.
Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Харкові обіцяють бути ясними. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
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