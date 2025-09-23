    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Крильця в кефіре: секрет хрусткої скоринки
23.09.2025  22:57   

Крильця в кефіре: секрет хрусткої скоринки

За всієї своєї простоти, дуже смачний і ніжний маринад.

 
Як пише РЕДПОСТ, курячі крильця - одна з найпопулярніших закусок у світі, але не всім вдається приготувати їх соковитими всередині і з апетитною скоринкою. Секрет ідеальної страви криється у правильному маринаді. Кефір не тільки робить м'ясо неймовірно ніжним, а й допомагає створити на поверхні ту саму рум'яну скоринку, про яку мріють усі любителі смаженої курки.
 

Крильця з хрусткою скоринкою в кефірі

 

Продукти:

  • Курячі крильця - 1 кг
  • Кефір - 1 склянка
  • Томатний соус - 2 ст. л.
  • Мед - 2 ч. л.
  • Сіль
  • Спеції (за смаком)

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Покроковий рецепт приготування 

 
  1. Для маринаду змішати кефір, мед, томатний соус, сіль та спеції у глибокій мисці.
  2. Занурити курячі крильця в підготовлену суміш.
  3. Залишити маринуватися щонайменше на 1 годину.
  4. Застелити пергаментним папером лист.
  5. Викласти крильця в один шар на лист.
  6. Помістити лист в духовку, розігріту до 190°C
  7. Запікати 40-45 хвилин.
  8. Для коро хрусткої скоринки за 10 хвилин до кінця готування збільшити температуру, якщо скоринка поки не стала досить рум'яною.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати суп-рагу з куркою та овочами.

 

 

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 