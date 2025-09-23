23.09.2025 22:57

Крильця в кефіре: секрет хрусткої скоринки

За всієї своєї простоти, дуже смачний і ніжний маринад.

Як пише РЕДПОСТ, курячі крильця - одна з найпопулярніших закусок у світі, але не всім вдається приготувати їх соковитими всередині і з апетитною скоринкою. Секрет ідеальної страви криється у правильному маринаді. Кефір не тільки робить м'ясо неймовірно ніжним, а й допомагає створити на поверхні ту саму рум'яну скоринку, про яку мріють усі любителі смаженої курки.

Крильця з хрусткою скоринкою в кефірі

Продукти:

Курячі крильця - 1 кг

Кефір - 1 склянка

Томатний соус - 2 ст. л.

Мед - 2 ч. л.

Сіль

Спеції (за смаком)

Покроковий рецепт приготування

Для маринаду змішати кефір, мед, томатний соус, сіль та спеції у глибокій мисці. Занурити курячі крильця в підготовлену суміш. Залишити маринуватися щонайменше на 1 годину. Застелити пергаментним папером лист. Викласти крильця в один шар на лист. Помістити лист в духовку, розігріту до 190°C Запікати 40-45 хвилин. Для коро хрусткої скоринки за 10 хвилин до кінця готування збільшити температуру, якщо скоринка поки не стала досить рум'яною.

