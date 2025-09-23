23.09.2025 22:57
Крильця в кефіре: секрет хрусткої скоринки
За всієї своєї простоти, дуже смачний і ніжний маринад.
Як пише РЕДПОСТ, курячі крильця - одна з найпопулярніших закусок у світі, але не всім вдається приготувати їх соковитими всередині і з апетитною скоринкою. Секрет ідеальної страви криється у правильному маринаді. Кефір не тільки робить м'ясо неймовірно ніжним, а й допомагає створити на поверхні ту саму рум'яну скоринку, про яку мріють усі любителі смаженої курки.
Крильця з хрусткою скоринкою в кефірі
Продукти:
-
Курячі крильця - 1 кг
-
Кефір - 1 склянка
-
Томатний соус - 2 ст. л.
-
Мед - 2 ч. л.
-
Сіль
-
Спеції (за смаком)
Покроковий рецепт приготування
-
Для маринаду змішати кефір, мед, томатний соус, сіль та спеції у глибокій мисці.
-
Занурити курячі крильця в підготовлену суміш.
-
Залишити маринуватися щонайменше на 1 годину.
-
Застелити пергаментним папером лист.
-
Викласти крильця в один шар на лист.
-
Помістити лист в духовку, розігріту до 190°C
-
Запікати 40-45 хвилин.
-
Для коро хрусткої скоринки за 10 хвилин до кінця готування збільшити температуру, якщо скоринка поки не стала досить рум'яною.
