23.09.2025  21:31   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова показали як ремонтують дахи будинків (фото)

Де саме йдуть відновлювальні роботи поінформували у КП «Харківжитлобуд».

Ремонтують дахи будинків комунальники міста: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники комунального підприємства ремонтують жорсткі покрівлі в Слобідському та Індустріальному районах. Загалом з початку року підприємство
  • полагодило дахи 29 будинків,
  • ще сім об’єктів - у роботі.
Тэги:  ремонт, дахи, харків
