23.09.2025 21:00 Дмитро Колонєй

Відомий український дипломат спрогнозував, коли РФ вторгнеться у Європу

Експерт надав оцінку, скільки часу на підготовку є у ЄС.



Як повідомляє РЕДПОСТ, за оцінкою ексглави МЗС Дмитра Кулеби у Європи залишилося приблизно 5 років на підготовку війни і РФ. "За логікою, велике вторгнення Путіна в ЄС буде до 2030-го або на початку 2030-х років. А бити дронами зараз по Польщі, Фінляндії, Балтії чи куди завгодно — для них узагалі ні про що, копійки".

