Експерт надав оцінку, скільки часу на підготовку є у ЄС.
Як повідомляє РЕДПОСТ, за оцінкою ексглави МЗС Дмитра Кулеби у Європи залишилося приблизно 5 років на підготовку війни і РФ. "За логікою, велике вторгнення Путіна в ЄС буде до 2030-го або на початку 2030-х років. А бити дронами зараз по Польщі, Фінляндії, Балтії чи куди завгодно — для них узагалі ні про що, копійки".
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив думку зовнішньополітичного відомства ЄС коли Росія нападе на Європу та що РФ готується до війни з НАТО у Європі.
Залишайтеся спокійними: сьогоднішній день може бути напруженим і сповненим конфліктів. Уникання суперечок допоможе зберегти емоційну рівновагу, а переможе саме той, хто вирішить не брати участі в конфліктах.
Упродовж дня у Харкові збережеться ясна та сонячна погода. Хмари не з’являтимуться аж до вечора. Опадів синоптики не прогнозують.
23 вересня відзначається Міжнародний день жестових мов.
