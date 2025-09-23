    
23.09.2025  21:00   Дмитро Колонєй

Відомий український дипломат спрогнозував, коли РФ вторгнеться у Європу

Експерт надав оцінку, скільки часу на підготовку є у ЄС.


Відомий український дипломат спрогнозував, коли РФ вторгнеться у Європу

Як повідомляє РЕДПОСТ, за оцінкою ексглави МЗС Дмитра Кулеби у Європи залишилося приблизно 5 років на підготовку війни і РФ. "За логікою, велике вторгнення Путіна в ЄС буде до 2030-го або на початку 2030-х років. А бити дронами зараз по Польщі, Фінляндії, Балтії чи куди завгодно — для них узагалі ні про що,  копійки".

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив думку зовнішньополітичного відомства ЄС коли Росія нападе на Європу та що РФ готується до війни з НАТО у Європі.

 

