23.09.2025  20:33   Дмитро Колонєй

Працівники харківського метро здали кров заради порятунку життів (фото)

Фахівці КП «Харківський метрополітен» поповнили запаси вкрай необхідної донорської крові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, метрополітенівці відвідали КНП Харківської обласної ради «Обласний центр служби крові» та зробили чергову донацію на потреби бійців Збройних сил України та лікарень міста і області.
 
Працівники метрополітену регулярно здають кров на потреби поранених захисників і цивільних осіб.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові закликали здати кров через нестачу донорських запасів.
 
