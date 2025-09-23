    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині Сили оборони стримують ворога у менш ніж кілометрі від Куп'янська
23.09.2025  20:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони стримують ворога у менш ніж кілометрі від Куп'янська

Хто контролює деокуповане місце на Харківщині поінформував керівник Куп'янської МВА.


На Харківщині Сили оборони стримують ворога у менш ніж кілометрі від Куп'янська
Як повідомляє РЕДПОСТ, керівник Куп'янської МВА Андрій Беседін в ефірі телемарафону поінформував, що ситуація у місті вкрай складна, але повністю контрольована Силами оборони.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
"Вся територія міста і громади перебувають під контролем ЗСУ. У Куп'янську проводяться заходи, виявляють залишки диверсійних, розвідувальних груп, які просочувалися в місто, перевдягаючись у цивільний одяг. Велика кількість знищена, велика кількість взята в полон. Зараз наші спеціальні підрозділи зачищають місто, проходячи кожен будинок, підвал, під'їзд, щоб не залишилося росіян на території міста", — розповів Андрій Беседін.
 
За його словами, поблизу Куп'янська йдуть бої у менш ніж кілометр від міста.
 
У місті,  в якому на правому березі Осколу лишається 702 людини, немає світла, води, газу, до опалювального сезону готуватися неможливо. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як триває боротьба із ДРГ росіян на Куп'янському напрямку Харківщині.
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.09 Армія Ворог намагався прорвати оборону 5 селищ Харківщини 23.09 Надзвичайні події Літні мешканці Харківщини постраждали від російського обстрілу 23.09 Надзвичайні події Поліцейські документують наслідки ударів росії по Харківщині (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 