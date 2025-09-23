23.09.2025 20:00 Дмитро Колонєй
На Харківщині Сили оборони стримують ворога у менш ніж кілометрі від Куп'янська
Хто контролює деокуповане місце на Харківщині поінформував керівник Куп'янської МВА.
На Харківщині Сили оборони стримують ворога у менш ніж кілометрі від Куп'янська
Як повідомляє РЕДПОСТ
, керівник Куп'янської МВА Андрій Беседін в ефірі телемарафону поінформував
, що ситуація у місті вкрай складна, але повністю контрольована Силами оборони.
"Вся територія міста і громади перебувають під контролем ЗСУ. У Куп'янську проводяться заходи, виявляють залишки диверсійних, розвідувальних груп, які просочувалися в місто, перевдягаючись у цивільний одяг. Велика кількість знищена, велика кількість взята в полон. Зараз наші спеціальні підрозділи зачищають місто, проходячи кожен будинок, підвал, під'їзд, щоб не залишилося росіян на території міста", — розповів Андрій Беседін.
За його словами, поблизу Куп'янська йдуть бої у менш ніж кілометр від міста.
У місті, в якому на правому березі Осколу лишається 702 людини, немає світла, води, газу, до опалювального сезону готуватися неможливо.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости